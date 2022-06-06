https://ria.ru/20220606/moskva-1793414654.html
Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве
Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве
Купальный сезон в Москве может быть открыт со следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:01
2022-06-06T12:01
2022-06-06T12:01
россия
москва
погода
общество
евгений тишковец
роман вильфанд
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Купальный сезон в Москве может быть открыт со следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."С четверга нас ждет настоящая июльская погода, начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что для открытия купального сезона температура воды должна прогреться до 20 градусов и более.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что ко Дню России воздух в Москве может прогреться до плюс 28.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, погода, общество, евгений тишковец, роман вильфанд, центр "фобос"
Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве
Синоптик Вильфанд заявил, что москвичи могут открыть купальный сезон со следующей недели
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Купальный сезон в Москве может быть открыт со следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"С четверга нас ждет настоящая июльская погода, начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что для открытия купального сезона температура воды должна прогреться до 20 градусов и более.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
рассказал РИА Новости, что ко Дню России
воздух в Москве
может прогреться до плюс 28.