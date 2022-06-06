https://ria.ru/20220606/moskva-1793414654.html

Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве

Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве - РИА Новости, 06.06.2022

Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве

Купальный сезон в Москве может быть открыт со следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:01

2022-06-06T12:01

2022-06-06T12:01

россия

москва

погода

общество

евгений тишковец

роман вильфанд

центр "фобос"

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Купальный сезон в Москве может быть открыт со следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."С четверга нас ждет настоящая июльская погода, начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что для открытия купального сезона температура воды должна прогреться до 20 градусов и более.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что ко Дню России воздух в Москве может прогреться до плюс 28.

https://ria.ru/20220605/iyul-1793293771.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, москва, погода, общество, евгений тишковец, роман вильфанд, центр "фобос"