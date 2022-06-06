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Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
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Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве
Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве
Купальный сезон в Москве может быть открыт со следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:01
2022-06-06T12:01
россия
москва
погода
общество
евгений тишковец
роман вильфанд
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Купальный сезон в Москве может быть открыт со следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."С четверга нас ждет настоящая июльская погода, начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что для открытия купального сезона температура воды должна прогреться до 20 градусов и более.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что ко Дню России воздух в Москве может прогреться до плюс 28.
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россия, москва, погода, общество, евгений тишковец, роман вильфанд, центр "фобос"
12:01 06.06.2022
 
Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Москве

Синоптик Вильфанд заявил, что москвичи могут открыть купальный сезон со следующей недели

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосквичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Купальный сезон в Москве может быть открыт со следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"С четверга нас ждет настоящая июльская погода, начнут прогреваться водные массы. Сначала в озерах, прудах, затем в Москве-реке. С середины следующей недели можно говорить о купальном сезоне", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что для открытия купального сезона температура воды должна прогреться до 20 градусов и более.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что ко Дню России воздух в Москве может прогреться до плюс 28.
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РоссияМоскваПогодаОбществоЕвгений ТишковецРоман ВильфандЦентр "Фобос"
 
 
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