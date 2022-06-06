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Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220606/moskva-1793385346.html
Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве
Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве - РИА Новости, 06.06.2022
Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве
Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе и Минской улице в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:28
2022-06-06T10:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
ярославское шоссе
городское хозяйство москвы
озеленение
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе и Минской улице в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается начатая в прошлом году работа по озеленению магистралей. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников украсили Ярославское шоссе и Минскую улицу. Осенью работы продолжатся на других магистралях. Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В ведомстве уточнили, что на Минской улице в ЗАО появилось более 220 взрослых лип, свыше 80 декоративных яблонь кустовой и штамбовой форм, остролистные клены и более 350 кустов сирени. Ярославское шоссе от пересечения с улицей Красная сосна до МКАД украсили более 60 лип, декоративные яблони и 24 остролистных клена, почти 400 кустов душистой сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.
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москва, ярославское шоссе, городское хозяйство москвы, озеленение
10:28 06.06.2022
 

Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе и Минской улице в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается начатая в прошлом году работа по озеленению магистралей. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников украсили Ярославское шоссе и Минскую улицу. Осенью работы продолжатся на других магистралях. Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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В ведомстве уточнили, что на Минской улице в ЗАО появилось более 220 взрослых лип, свыше 80 декоративных яблонь кустовой и штамбовой форм, остролистные клены и более 350 кустов сирени. Ярославское шоссе от пересечения с улицей Красная сосна до МКАД украсили более 60 лип, декоративные яблони и 24 остролистных клена, почти 400 кустов душистой сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЯрославское шоссеГородское хозяйство МосквыОзеленение
 
 
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