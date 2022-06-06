Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе и Минской улице в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается начатая в прошлом году работа по озеленению магистралей. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников украсили Ярославское шоссе и Минскую улицу. Осенью работы продолжатся на других магистралях. Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что на Минской улице в ЗАО появилось более 220 взрослых лип, свыше 80 декоративных яблонь кустовой и штамбовой форм, остролистные клены и более 350 кустов сирени. Ярославское шоссе от пересечения с улицей Красная сосна до МКАД украсили более 60 лип, декоративные яблони и 24 остролистных клена, почти 400 кустов душистой сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.