https://ria.ru/20220606/moskva-1793385346.html

Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве

Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве - РИА Новости, 06.06.2022

Более 1,2 тысячи деревьев и кустов высадили в Москве

Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе и Минской улице в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:28

2022-06-06T10:28

2022-06-06T10:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

ярославское шоссе

городское хозяйство москвы

озеленение

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадили на Ярославском шоссе и Минской улице в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается начатая в прошлом году работа по озеленению магистралей. Более 1,2 тысячи деревьев и кустарников украсили Ярославское шоссе и Минскую улицу. Осенью работы продолжатся на других магистралях. Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В ведомстве уточнили, что на Минской улице в ЗАО появилось более 220 взрослых лип, свыше 80 декоративных яблонь кустовой и штамбовой форм, остролистные клены и более 350 кустов сирени. Ярославское шоссе от пересечения с улицей Красная сосна до МКАД украсили более 60 лип, декоративные яблони и 24 остролистных клена, почти 400 кустов душистой сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.

https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html

москва

ярославское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ярославское шоссе, городское хозяйство москвы, озеленение