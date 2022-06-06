https://ria.ru/20220606/minstroy-1793339705.html

Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства

Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства - РИА Новости, 06.06.2022

Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства

Персональные данные пользователей сайта Минстроя находятся под защитой, и им ничего не угрожает, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T00:27

2022-06-06T00:27

2022-06-06T01:19

общество

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Персональные данные пользователей сайта Минстроя находятся под защитой, и им ничего не угрожает, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ.Ранее в СМИ появились сообщения, что хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт министерства и потребовали перевести им 0,5 BTS на криптокошелек, угрожая в противном случае вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса.Сайт ведомства в настоящее время недоступен, при попытке зайти на него появляется сообщение, что там ведутся технические работы.

https://ria.ru/20220411/vzlom-1782947985.html

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия, россия, москва