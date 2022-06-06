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Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства - РИА Новости, 06.06.2022
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Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства
Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства - РИА Новости, 06.06.2022
Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства
Персональные данные пользователей сайта Минстроя находятся под защитой, и им ничего не угрожает, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T00:27
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общество
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
происшествия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Персональные данные пользователей сайта Минстроя находятся под защитой, и им ничего не угрожает, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ.Ранее в СМИ появились сообщения, что хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт министерства и потребовали перевести им 0,5 BTS на криптокошелек, угрожая в противном случае вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса.Сайт ведомства в настоящее время недоступен, при попытке зайти на него появляется сообщение, что там ведутся технические работы.
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общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия, россия, москва
00:27 06.06.2022 (обновлено: 01:19 06.06.2022)
 
Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства

Минстрой России заявил о сохранности данных пользователей сайта после сообщений о взломе

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Персональные данные пользователей сайта Минстроя находятся под защитой, и им ничего не угрожает, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ.
Ранее в СМИ появились сообщения, что хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт министерства и потребовали перевести им 0,5 BTS на криптокошелек, угрожая в противном случае вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса.

"Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом, угрозы им нет, они находятся в безопасности", — сказал представитель Минстроя.

Сайт ведомства в настоящее время недоступен, при попытке зайти на него появляется сообщение, что там ведутся технические работы.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 17:01
"Роскосмос" сообщил о попытках взлома сайта из-за рубежа
 
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