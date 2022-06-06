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Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства
Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства - РИА Новости, 06.06.2022
Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства
Персональные данные пользователей сайта Минстроя находятся под защитой, и им ничего не угрожает, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T00:27
2022-06-06T00:27
2022-06-06T01:19
общество
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Персональные данные пользователей сайта Минстроя находятся под защитой, и им ничего не угрожает, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя РФ.Ранее в СМИ появились сообщения, что хакеры команды Dumpforums.com взломали сайт министерства и потребовали перевести им 0,5 BTS на криптокошелек, угрожая в противном случае вывесить в общий доступ данные пользователей ресурса.Сайт ведомства в настоящее время недоступен, при попытке зайти на него появляется сообщение, что там ведутся технические работы.
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РИА Новости
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общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), происшествия, россия, москва
00:27 06.06.2022 (обновлено: 01:19 06.06.2022)
Минстрой России прокомментировал сообщения СМИ о взломе сайта ведомства
Минстрой России заявил о сохранности данных пользователей сайта после сообщений о взломе