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Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/minoborony-1793412372.html
Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29
Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 06.06.2022
Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29
Министерство обороны России опубликовало видео с обломками сбитого украинского истребителя МиГ-29. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:56
2022-06-06T15:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео с обломками сбитого украинского истребителя МиГ-29.На кадрах – вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО семейства С-300/С-400, а также снятые с беспилотника горящие части украинского истребителя, разбросанные по полю в месте крушения.Ранее официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины возле Славянска в ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, миг-29, безопасность
11:56 06.06.2022 (обновлено: 15:02 06.06.2022)
 
Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29

Минобороны показало пуск ракеты ЗРК семейства С-300/С-400

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск ДНР. Скриншот видео
Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск ДНР. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео с обломками сбитого украинского истребителя МиГ-29.
На кадрах – вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО семейства С-300/С-400, а также снятые с беспилотника горящие части украинского истребителя, разбросанные по полю в месте крушения.
Ранее официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины возле Славянска в ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФМиГ-29Безопасность
 
 
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