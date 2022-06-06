https://ria.ru/20220606/minoborony-1793412372.html

Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29

Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 06.06.2022

Минобороны России показало кадры с обломками украинского истребителя МиГ-29

Министерство обороны России опубликовало видео с обломками сбитого украинского истребителя МиГ-29. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:56

2022-06-06T11:56

2022-06-06T15:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео с обломками сбитого украинского истребителя МиГ-29.На кадрах – вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО семейства С-300/С-400, а также снятые с беспилотника горящие части украинского истребителя, разбросанные по полю в месте крушения.Ранее официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины возле Славянска в ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, миг-29, безопасность