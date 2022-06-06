Рейтинг@Mail.ru
ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/minoborony-1793400469.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов
ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов - РИА Новости, 06.06.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов
Уже 190 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:19
2022-06-06T11:19
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786311963_0:25:3174:1811_1920x0_80_0_0_e6bbe0d4c7ea88e17dc2cde4a13310d2.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уже 190 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20220606/aviatsiya-1793399485.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786311963_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_af8301554d33eb051326d382d50222ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
11:19 06.06.2022
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов

За время спецоперации ВС России уничтожили 1127 украинских беспилотников

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Урал Торнадо"
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля Урал Торнадо - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Урал Торнадо" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уже 190 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.
Самолеты Су-25 Грач, задействованные в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 11:14Специальная военная операция на Украине
Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала