https://ria.ru/20220606/minoborony-1793400469.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов

ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов - РИА Новости, 06.06.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов

Уже 190 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:19

2022-06-06T11:19

2022-06-06T11:19

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уже 190 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20220606/aviatsiya-1793399485.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков