https://ria.ru/20220606/minoborony-1793400469.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов
ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов - РИА Новости, 06.06.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов
Уже 190 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:19
2022-06-06T11:19
2022-06-06T11:19
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уже 190 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20220606/aviatsiya-1793399485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов
За время спецоперации ВС России уничтожили 1127 украинских беспилотников