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Минфин перечислил в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы за 2021 год - РИА Новости, 06.06.2022
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Минфин перечислил в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы за 2021 год
Минфин перечислил в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы за 2021 год - РИА Новости, 06.06.2022
Минфин перечислил в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы за 2021 год
Минфин РФ в мае текущего года перечислил в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные нефтегазовые доходы за 2021 год, сообщает министерство в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:10
2022-06-06T14:10
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минфин РФ в мае текущего года перечислил в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные нефтегазовые доходы за 2021 год, сообщает министерство в пресс-релизе о результатах размещения средств ФНБ на 1 июня 2022 года.При этом в понедельник министерство сообщило о росте объема ФНБ почти на 1,5 триллиона рублей за прошедший месяц, таким образом на 1 июня 2022 года объем фонда составляет 12,476 триллиона рублей. Такая сумма пополнения объясняется прежде всего перечислением нефтегазовых доходов за прошлый год.В 2021 году действовало бюджетное правило, по которому все доходы бюджета от экспорта углеводородов по цене сверх установленной отсечки (на 2021 год планка отсечения находилась на уровне 43,3 доллара за баррель) не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ.В текущем году действие этого бюджетного правила было приостановлено. Теперь Минфин РФ может направлять все нефтегазовые доходы на финансирование бюджетных обязательств. В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств ФНБ, не допуская его полного исчерпания, при этом министерство планирует готовить проект федерального бюджета на 2023-2025 годы в соответствии с этими правилами.
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии
14:10 06.06.2022
 
Минфин перечислил в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы за 2021 год

Минфин перечислил в мае в ФНБ дополнительные нефтегазовые доходы за 2021 год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минфин РФ в мае текущего года перечислил в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные нефтегазовые доходы за 2021 год, сообщает министерство в пресс-релизе о результатах размещения средств ФНБ на 1 июня 2022 года.
"Средства в иностранных валютах в суммах 14 823,8 миллиона евро, 1 577,8 миллиона фунтов стерлингов, 240 333,7 миллиона японских иен, 82 943,3 миллиона китайских юаней, а также 149 202,2 килограмм золота в обезличенной форме, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2021 год, зачислены на счета по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах и золоте", - говорится в сообщении.
При этом в понедельник министерство сообщило о росте объема ФНБ почти на 1,5 триллиона рублей за прошедший месяц, таким образом на 1 июня 2022 года объем фонда составляет 12,476 триллиона рублей. Такая сумма пополнения объясняется прежде всего перечислением нефтегазовых доходов за прошлый год.
В 2021 году действовало бюджетное правило, по которому все доходы бюджета от экспорта углеводородов по цене сверх установленной отсечки (на 2021 год планка отсечения находилась на уровне 43,3 доллара за баррель) не могли направляться на расходы бюджета, а шли на пополнение ФНБ.
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В текущем году действие этого бюджетного правила было приостановлено. Теперь Минфин РФ может направлять все нефтегазовые доходы на финансирование бюджетных обязательств. В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств ФНБ, не допуская его полного исчерпания, при этом министерство планирует готовить проект федерального бюджета на 2023-2025 годы в соответствии с этими правилами.
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Фонд национального благосостояния России
 
 
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