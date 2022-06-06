https://ria.ru/20220606/miet-1792926949.html

Ученые создали препарат против рака, не разрушающий здоровые клетки

Ученые создали препарат против рака, не разрушающий здоровые клетки - РИА Новости, 06.06.2022

Ученые создали препарат против рака, не разрушающий здоровые клетки

Новое эффективное средство борьбы с раком легких получили и исследовали ученые НИУ МИЭТ совместно с польскими коллегами. По словам создателей, препарат на... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:00

2022-06-06T09:00

2022-06-06T12:24

наука

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университетская наука

воз

национальный исследовательский университет «миэт»

здоровье

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польша

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новое эффективное средство борьбы с раком легких получили и исследовали ученые НИУ МИЭТ совместно с польскими коллегами. По словам создателей, препарат на основе органического комплекса отличается от аналогов простой процедурой применения и будет нетоксичным для здоровых клеток. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Рак легкого является, по данным ВОЗ, вторым по распространенности в мире после рака молочной железы и наиболее распространенным среди мужчин. Около 80–90 процентов случаев рака легких связаны с курением.Для лечения рака, по слова специалистов, сегодня активно применяются препараты на основе цисплатины, которые способны замедлять и прекращать рост раковых клеток. Однако также эти препараты могут негативно действовать и на здоровые клетки, что отрицательно сказывается на общем состоянии организма.Международный коллектив ученых с участием специалистов Национального исследовательского университета "МИЭТ" и польских исследователей синтезировал перспективное соединение с высокой противоопухолевой активностью. По словам создателей, на основе этого вещества можно создать новый эффективный препарат против рака, который будет безопасен для здоровых клеток.Противоопухолевый эффект органических комплексов на основе лиганда, как объяснили специалисты, основан на целом ряде механизмов, среди которых подавление активности протеасом и теломеразы, образование активных форм кислорода, деградация ДНК и другие. По словам ученых, полученное соединение, в отличие от аналогов, токсично только для раковых клеток и будет легко удаляться из организма без негативных последствий.Наночастицы серебра, включаемые в состав комплекса по отработанной в НИУ МИЭТ технологии, помогают средству проникать через мембрану и накапливаться во внутренних частях раковой клетки, разрушая ее изнутри."Исследования показали, что наночастицы серебра приводят к усилению действия комплекса против почти всех элементов клетки, включая митохондрии, ядро и эндоплазматическую сеть", — отметил Дубков.Ученые объяснили, что препарат на основе предложенного комплекса будет достигать раковых клеток с помощью технологий "умной" доставки, использующей адресные молекулы. В настоящее время научный коллектив работает над дальнейшим усилением противоопухолевых свойств нового соединения. Работа ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20210325/misis-1602628184.html

https://ria.ru/20210903/tpu-1748355918.html

https://ria.ru/20201116/onco20-1584518190.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, воз, национальный исследовательский университет «миэт», здоровье, россия, польша, рак легких, рак