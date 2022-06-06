https://ria.ru/20220606/mid-1793587420.html

МИД внес в стоп-лист еще 61 американского гражданина

МИД внес в стоп-лист еще 61 американского гражданина - РИА Новости, 06.06.2022

МИД внес в стоп-лист еще 61 американского гражданина

Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист еще 61 гражданина США, в том числе министров финансов и энергетики, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:18

2022-06-06T20:18

2022-06-06T21:15

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

дженнифер грэнхолм

джанет йеллен

россия

fitch ratings

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист еще 61 гражданина США, в том числе министров финансов и энергетики, говорится в заявлении на сайте ведомства.Сообщается, что расширение персональных санкций против американцев представляет собой ответную меру на ограничения, которые США регулярно вводят против российских политических и общественных деятелей, а также представителей бизнеса."В стоп-лист вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках", — пояснили в министерстве.В опубликованный список среди прочих попали министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, министр финансов Джанет Йеллен, а также президент компании Fitch Group Пол Тейлор и старший исполнительный директор компании Moody's Роб Фаубер.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Так, США второго июня в очередной раз расширили стоп-лист за счет 17 россиян, включая министров и бизнесменов. В санкционный список также попали 16 юридических лиц, в том числе компания "Северсталь". Кроме того, Штаты ограничили доступ для 71 юрлица из России и Белоруссии к американским технологиям, в их числе оказались ведущие предприятия авиастроительной и судостроительной отраслей, такие как Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ЦКБ "Рубин", морское бюро машиностроения "Малахит", ЦМКБ "Алмаз".При этом от введенных ограничительных мер пострадали сами США: в стране резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах начались перебои с некоторыми категориями товаров. Все это отразилось и на рейтингах президента Джо Байдена, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793406522.html

https://ria.ru/20220603/ssha-1793063367.html

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792933033.html

сша

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, дженнифер грэнхолм, джанет йеллен, россия, fitch ratings, в мире