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Запорожские власти назвали Мелитополь временной столицей области - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Запорожские власти назвали Мелитополь временной столицей области
Запорожские власти назвали Мелитополь временной столицей области - РИА Новости, 06.06.2022
Запорожские власти назвали Мелитополь временной столицей области
Мелитополь фактически стал столицей освобожденной части Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:30
2022-06-06T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
запорожская область
мелитополь
бердянск
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Мелитополь фактически стал столицей освобожденной части Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, Бердянск служит морскими воротами области, а Энергодар, где расположена АЭС, — главным энергетическим центром.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/melitopol-1791430793.html
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в мире, украина, россия, запорожская область, мелитополь, бердянск, энергодар
08:30 06.06.2022 (обновлено: 10:14 06.06.2022)
 
Запорожские власти назвали Мелитополь временной столицей области

Член ВГА Рогов: Мелитополь фактически стал временной столицей Запорожской области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Мелитополь фактически стал столицей освобожденной части Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"До освобождения города Запорожье временной столицей Запорожской области является Мелитополь. Во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики, он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами — Бердянском и Энергодаром", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, Бердянск служит морскими воротами области, а Энергодар, где расположена АЭС, — главным энергетическим центром.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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