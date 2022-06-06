08:30 06.06.2022 (обновлено: 10:14 06.06.2022)
Запорожские власти назвали Мелитополь временной столицей области
Член ВГА Рогов: Мелитополь фактически стал временной столицей Запорожской области
Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Мелитополь фактически стал столицей освобожденной части Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"До освобождения города Запорожье временной столицей Запорожской области является Мелитополь. Во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики, он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами — Бердянском и Энергодаром", — пояснил собеседник агентства.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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