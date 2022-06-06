https://ria.ru/20220606/melitopol-1793357179.html

Запорожские власти назвали Мелитополь временной столицей области

Запорожские власти назвали Мелитополь временной столицей области - РИА Новости, 06.06.2022

Запорожские власти назвали Мелитополь временной столицей области

Мелитополь фактически стал столицей освобожденной части Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:30

2022-06-06T08:30

2022-06-06T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

запорожская область

мелитополь

бердянск

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Мелитополь фактически стал столицей освобожденной части Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, Бердянск служит морскими воротами области, а Энергодар, где расположена АЭС, — главным энергетическим центром.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области собираются войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/melitopol-1791430793.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, запорожская область, мелитополь, бердянск, энергодар