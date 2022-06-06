https://ria.ru/20220606/matkapital-1793407109.html

Москалькова предложила разрешить использовать маткапитал для лечения детей

Москалькова предложила разрешить использовать маткапитал для лечения детей - РИА Новости, 06.06.2022

Москалькова предложила разрешить использовать маткапитал для лечения детей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:42

2022-06-06T11:42

2022-06-06T11:42

общество

россия

татьяна москалькова

материнский капитал

дети

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству России рассмотреть вопрос о предоставлении семьям с детьми возможности использования средств материнского капитала для оказания ребенку медпомощи, следует из доклада омбудсмена за 2021 год."Рассмотреть вопрос... о предоставлении семьям с детьми возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на оказание ребенку медицинской помощи", - говорится в рекомендациях для правительства.Кроме того, Москалькова предложила ускорить разработку нового КоАП РФ и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, а также рассмотреть возможность отражения в этих документах положений, предусматривающих "уточнение оснований для привлечения к административной ответственности за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, ответственность за нарушение режима тишины и покоя граждан в ночное время, предоставление задержанным права на телефонный звонок для уведомления о факте задержания и местонахождении"."Рассмотреть возможность подготовки предложений о внесении изменений в УПК РФ, предусматривающих возможность подачи заявления о преступлении в электронном виде и возможного использования дистанционного формата доследственной проверки в период введения ограничительных мер, связанных с пандемией", - добавляется в документе.Также омбудсмен предложила правительству рассмотреть вопросы о включении домов блокированной застройки в программу расселения аварийного жилья, о разработке единой методики расчетов платы за вывоз мусора, об увеличении финансирования из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и приравненных к ним лиц для существенного сокращения накопленной очередности до 2024 года.Кроме того, Москалькова предложила рассмотреть вопрос совершенствования системы обращения с отходами на территории центральной экологической зоны Байкальской природной территории в части обеспечения учета высокой нагрузки в туристический сезон, а также организации раздельного сбора и раздельной транспортировки отходов.

https://ria.ru/20220426/matkapital-1785517260.html

https://ria.ru/20220302/matkapital-1776052557.html

https://ria.ru/20220518/subsidiya-1789323079.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, татьяна москалькова, материнский капитал, дети, семья