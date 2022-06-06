Манижа опровергла слухи об эмиграции

"Вчера меня начали называть "предателем", требовать отменить мои выступления и выслать из страны, как и год назад во время Евровидения. А мои соцсети снова превратились в полигон для гнева и ненависти. Я могла бы продолжать закрывать глаза на подобные сообщения в Telegram-каналах и группах. Но на этот раз мои слова откровенно вырвали из контекста и переврали, когда речь в них шла о здоровье и жизни моих самых близких людей", – написала артистка.