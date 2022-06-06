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Манижа опровергла слухи об эмиграции - РИА Новости, 06.06.2022
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Шоубиз
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Манижа опровергла слухи об эмиграции
Манижа опровергла слухи об эмиграции - РИА Новости, 06.06.2022
Манижа опровергла слухи об эмиграции
Манижа опровергла слухи об эмиграции: ранее в социальных сетях появилась информация, что певица улетела в Париж. Исполнительница призналась, что действительно... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:32
2022-06-06T13:32
шоубиз
знаменитости
manizha (манижа сангин)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Манижа опровергла слухи об эмиграции: ранее в социальных сетях появилась информация, что певица улетела в Париж. Исполнительница призналась, что действительно на время уезжала в другую страну, но вернулась.По словам девушки, после слухов об эмиграции ей пришлось столкнуться с волной негатива в свой адрес.Манижа получила широкую известность благодаря выступлению на Евровидении от России в 2021 году. Она заняла девятое место. Победу одержала итальянская группа Måneskin.
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знаменитости, manizha (манижа сангин), шоу-бизнес
13:32 06.06.2022
 
Манижа опровергла слухи об эмиграции

Манижа опровергла слухи об эмиграции и назвала причину поездки в Париж

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа во время интервью в Москве
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Манижа опровергла слухи об эмиграции: ранее в социальных сетях появилась информация, что певица улетела в Париж. Исполнительница призналась, что действительно на время уезжала в другую страну, но вернулась.

"Я улетала туда к своей родной сестре, которая живет и работает в Париже, потому что она попала в жуткую аварию. Сестра чудом осталась жива, но потеряла близкого друга. Мы с мамой забрали ее в Москву пройти восстановление под наблюдением врачей", – написала Манижа.

По словам девушки, после слухов об эмиграции ей пришлось столкнуться с волной негатива в свой адрес.

"Вчера меня начали называть "предателем", требовать отменить мои выступления и выслать из страны, как и год назад во время Евровидения. А мои соцсети снова превратились в полигон для гнева и ненависти. Я могла бы продолжать закрывать глаза на подобные сообщения в Telegram-каналах и группах. Но на этот раз мои слова откровенно вырвали из контекста и переврали, когда речь в них шла о здоровье и жизни моих самых близких людей", – написала артистка.

Манижа получила широкую известность благодаря выступлению на Евровидении от России в 2021 году. Она заняла девятое место. Победу одержала итальянская группа Måneskin.
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