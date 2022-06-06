https://ria.ru/20220606/lodka-1793348777.html

При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина

При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина - РИА Новости, 06.06.2022

При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина

Женщина погибла при опрокидывании лодки на Енисее в Красноярском крае, на борту находилось семь человек, из них трое детей, также неизвестно местонахождение... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T06:16

2022-06-06T06:16

2022-06-06T06:16

происшествия

енисейский район

красноярский край

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Женщина погибла при опрокидывании лодки на Енисее в Красноярском крае, на борту находилось семь человек, из них трое детей, также неизвестно местонахождение одного из мужчин, выпавшего из лодки, сообщает ГСУСК региона.По его данным, инцидент произошел на реке Енисей в километре от села Усть-Пит Енисейского района. В результате погибла 31-летняя женщина, предположительно ее 38-летнего сожителя найти не могут.По предварительным данным, вечером в воскресенье семеро человек — женщина, трое мужчин и трое малолетних детей трех, девяти и 11-ти лет направлялись на лодке Обь-3 из деревни Анциферово в село Усть-Пит. Во время следования мужчина, которого пока не могут найти, не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Все пассажиры лодки оказались в воде."Очевидцами трагедии стали местные жители, отдыхавшие в этот момент на берегу реки Енисей, которые незамедлительно приняли решение об оказании помощи тонувшим людям и смогли спасти детей. Женщину извлекли из воды, но несмотря на оказанные реанимационные мероприятия спасти ее не удалось. Два других мужчины самостоятельно вплавь добрались до берега", — сообщает следствие.В пресс-службе сообщили, что все взрослые в лодке были в состоянии алкогольного опьянения, а погибшая является матерью детей.

https://ria.ru/20220505/turisty-1787029838.html

https://ria.ru/20220529/rossiya-1791557150.html

енисейский район

красноярский край

красноярск

россия

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происшествия, енисейский район, красноярский край, красноярск, россия