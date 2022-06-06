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При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина - РИА Новости, 06.06.2022
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При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина
При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина - РИА Новости, 06.06.2022
При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина
Женщина погибла при опрокидывании лодки на Енисее в Красноярском крае, на борту находилось семь человек, из них трое детей, также неизвестно местонахождение... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:16
2022-06-06T06:16
происшествия
енисейский район
красноярский край
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Женщина погибла при опрокидывании лодки на Енисее в Красноярском крае, на борту находилось семь человек, из них трое детей, также неизвестно местонахождение одного из мужчин, выпавшего из лодки, сообщает ГСУСК региона.По его данным, инцидент произошел на реке Енисей в километре от села Усть-Пит Енисейского района. В результате погибла 31-летняя женщина, предположительно ее 38-летнего сожителя найти не могут.По предварительным данным, вечером в воскресенье семеро человек — женщина, трое мужчин и трое малолетних детей трех, девяти и 11-ти лет направлялись на лодке Обь-3 из деревни Анциферово в село Усть-Пит. Во время следования мужчина, которого пока не могут найти, не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Все пассажиры лодки оказались в воде."Очевидцами трагедии стали местные жители, отдыхавшие в этот момент на берегу реки Енисей, которые незамедлительно приняли решение об оказании помощи тонувшим людям и смогли спасти детей. Женщину извлекли из воды, но несмотря на оказанные реанимационные мероприятия спасти ее не удалось. Два других мужчины самостоятельно вплавь добрались до берега", — сообщает следствие.В пресс-службе сообщили, что все взрослые в лодке были в состоянии алкогольного опьянения, а погибшая является матерью детей.
https://ria.ru/20220505/turisty-1787029838.html
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происшествия, енисейский район, красноярский край, красноярск, россия
06:16 06.06.2022
 
При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина

На Енисее опрокинулась лодка с семью пассажирами, одна женщина погибла

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Женщина погибла при опрокидывании лодки на Енисее в Красноярском крае, на борту находилось семь человек, из них трое детей, также неизвестно местонахождение одного из мужчин, выпавшего из лодки, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, инцидент произошел на реке Енисей в километре от села Усть-Пит Енисейского района. В результате погибла 31-летняя женщина, предположительно ее 38-летнего сожителя найти не могут.
"По данному факту Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, вечером в воскресенье семеро человек — женщина, трое мужчин и трое малолетних детей трех, девяти и 11-ти лет направлялись на лодке Обь-3 из деревни Анциферово в село Усть-Пит. Во время следования мужчина, которого пока не могут найти, не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Все пассажиры лодки оказались в воде.
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"Очевидцами трагедии стали местные жители, отдыхавшие в этот момент на берегу реки Енисей, которые незамедлительно приняли решение об оказании помощи тонувшим людям и смогли спасти детей. Женщину извлекли из воды, но несмотря на оказанные реанимационные мероприятия спасти ее не удалось. Два других мужчины самостоятельно вплавь добрались до берега", — сообщает следствие.
В пресс-службе сообщили, что все взрослые в лодке были в состоянии алкогольного опьянения, а погибшая является матерью детей.
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