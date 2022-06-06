https://ria.ru/20220606/lodka-1793348777.html
При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина
При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина - РИА Новости, 06.06.2022
При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина
Женщина погибла при опрокидывании лодки на Енисее в Красноярском крае, на борту находилось семь человек, из них трое детей, также неизвестно местонахождение... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:16
2022-06-06T06:16
2022-06-06T06:16
происшествия
енисейский район
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КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Женщина погибла при опрокидывании лодки на Енисее в Красноярском крае, на борту находилось семь человек, из них трое детей, также неизвестно местонахождение одного из мужчин, выпавшего из лодки, сообщает ГСУСК региона.По его данным, инцидент произошел на реке Енисей в километре от села Усть-Пит Енисейского района. В результате погибла 31-летняя женщина, предположительно ее 38-летнего сожителя найти не могут.По предварительным данным, вечером в воскресенье семеро человек — женщина, трое мужчин и трое малолетних детей трех, девяти и 11-ти лет направлялись на лодке Обь-3 из деревни Анциферово в село Усть-Пит. Во время следования мужчина, которого пока не могут найти, не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Все пассажиры лодки оказались в воде."Очевидцами трагедии стали местные жители, отдыхавшие в этот момент на берегу реки Енисей, которые незамедлительно приняли решение об оказании помощи тонувшим людям и смогли спасти детей. Женщину извлекли из воды, но несмотря на оказанные реанимационные мероприятия спасти ее не удалось. Два других мужчины самостоятельно вплавь добрались до берега", — сообщает следствие.В пресс-службе сообщили, что все взрослые в лодке были в состоянии алкогольного опьянения, а погибшая является матерью детей.
https://ria.ru/20220505/turisty-1787029838.html
https://ria.ru/20220529/rossiya-1791557150.html
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происшествия, енисейский район, красноярский край, красноярск, россия
При опрокидывании лодки на Енисее погибла женщина
На Енисее опрокинулась лодка с семью пассажирами, одна женщина погибла
КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Женщина погибла при опрокидывании лодки на Енисее в Красноярском крае, на борту находилось семь человек, из них трое детей, также неизвестно местонахождение одного из мужчин, выпавшего из лодки, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, инцидент произошел на реке Енисей в километре от села Усть-Пит Енисейского района
. В результате погибла 31-летняя женщина, предположительно ее 38-летнего сожителя найти не могут.
"По данному факту Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, вечером в воскресенье семеро человек — женщина, трое мужчин и трое малолетних детей трех, девяти и 11-ти лет направлялись на лодке Обь-3 из деревни Анциферово в село Усть-Пит. Во время следования мужчина, которого пока не могут найти, не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Все пассажиры лодки оказались в воде.
"Очевидцами трагедии стали местные жители, отдыхавшие в этот момент на берегу реки Енисей, которые незамедлительно приняли решение об оказании помощи тонувшим людям и смогли спасти детей. Женщину извлекли из воды, но несмотря на оказанные реанимационные мероприятия спасти ее не удалось. Два других мужчины самостоятельно вплавь добрались до берега", — сообщает следствие.
В пресс-службе сообщили, что все взрослые в лодке были в состоянии алкогольного опьянения, а погибшая является матерью детей.