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Силы ЛНР за сутки уничтожили 41 украинского военного, танк и три БТР

Силы ЛНР за сутки уничтожили 41 украинского военного, танк и три БТР - РИА Новости, 06.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 41 украинского военного, танк и три БТР

Народная милиция Луганской Народной республики заявила в понедельник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 41 человека, танк и три... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:05

2022-06-06T10:05

2022-06-06T10:10

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луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной республики заявила в понедельник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 41 человека, танк и три бронетранспортера.В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска потеряли 36 человек за сутки."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 41 человек личного состава, три бронетранспортера, один танк, 10 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр