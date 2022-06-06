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"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца - РИА Новости, 06.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220606/lazareva-1793428133.html
"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца
"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца - РИА Новости, 06.06.2022
"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца
Татьяна Лазарева сообщила, что Михаил Шац уехал в Израиль. Сама ведущая проживает в Испании. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:31
2022-06-06T13:31
шоубиз
знаменитости
татьяна лазарева
михаил шац
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Татьяна Лазарева сообщила, что Михаил Шац уехал в Израиль. Сама ведущая проживает в Испании.Несмотря на раздельное проживание и новости о своем расставании, Лазарева на канале "А поговорить?" заявила, что они с Шацем остаются официальными мужем и женой.Она добавила, что раньше их с супругом крепко связывал общий телевизионный проект. После его окончания у каждого из них началась своя жизнь.Татьяна и Михаил воспитывают двух дочерей – Софью и Антонину. У Лазаревой также есть сын от предыдущих отношений. Ранее ведущая признавалась, что принимала антидепрессанты, и они повлияли на разрыв с мужем.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/shats-1581095038.html
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знаменитости, татьяна лазарева, михаил шац, шоу-бизнес
13:31 06.06.2022
 
"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца

Лазарева рассказала о переезде Шаца в Израиль

© РИА Новости / Руслан КривобокТелеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева на церемонии вручения премии "Золотой Джокер MAXIM Jameson 2013" в театре "Et Cetera"
Телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева на церемонии вручения премии Золотой Джокер MAXIM Jameson 2013 в театре Et Cetera - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Татьяна Лазарева сообщила, что Михаил Шац уехал в Израиль. Сама ведущая проживает в Испании.

"Миша в Израиле. Он уехал из Москвы и улетел в Израиль искать себе какое-то продолжение стендаперской деятельности. Ему же нужно как-то развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать", – сказала Татьяна.

Несмотря на раздельное проживание и новости о своем расставании, Лазарева на канале "А поговорить?" заявила, что они с Шацем остаются официальными мужем и женой.

"Статус у нас прежний: мы женаты. Мы не развелись. Наконец-то я могу это сказать. Все уже просто так приняли, что мы уже давно развелись, все так этого ждут. Но мы не развелись, может когда-нибудь и разведемся", – призналась Лазарева.

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Она добавила, что раньше их с супругом крепко связывал общий телевизионный проект. После его окончания у каждого из них началась своя жизнь.

"Мы настолько разные… Я какую-то другую жизнь живу, Мишу это тяготит… Я такая "яжемать", у меня трое детей. Мне проще, если у меня будет еще один "ребенок". Миша этого не понимает: он пользуется этим, но при этом хочет быть самостоятельным. Меня это не то, чтобы бесит, но я с этим не могу – ты же моя "нога", куда ты пошла?" – заключила ведущая.

Татьяна и Михаил воспитывают двух дочерей – Софью и Антонину. У Лазаревой также есть сын от предыдущих отношений. Ранее ведущая признавалась, что принимала антидепрессанты, и они повлияли на разрыв с мужем.
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