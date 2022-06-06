https://ria.ru/20220606/lazareva-1793428133.html

"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца

"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца - РИА Новости, 06.06.2022

"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца

Татьяна Лазарева сообщила, что Михаил Шац уехал в Израиль. Сама ведущая проживает в Испании. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:31

2022-06-06T13:31

2022-06-06T13:31

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знаменитости

татьяна лазарева

михаил шац

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Татьяна Лазарева сообщила, что Михаил Шац уехал в Израиль. Сама ведущая проживает в Испании.Несмотря на раздельное проживание и новости о своем расставании, Лазарева на канале "А поговорить?" заявила, что они с Шацем остаются официальными мужем и женой.Она добавила, что раньше их с супругом крепко связывал общий телевизионный проект. После его окончания у каждого из них началась своя жизнь.Татьяна и Михаил воспитывают двух дочерей – Софью и Антонину. У Лазаревой также есть сын от предыдущих отношений. Ранее ведущая признавалась, что принимала антидепрессанты, и они повлияли на разрыв с мужем.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/shats-1581095038.html

https://ria.ru/20220603/ponarovskaya-1792820936.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, татьяна лазарева, михаил шац, шоу-бизнес