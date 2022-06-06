https://ria.ru/20220606/lazareva-1793428133.html
"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца
"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца - РИА Новости, 06.06.2022
"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца
Татьяна Лазарева сообщила, что Михаил Шац уехал в Израиль. Сама ведущая проживает в Испании. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:31
2022-06-06T13:31
2022-06-06T13:31
шоубиз
знаменитости
татьяна лазарева
михаил шац
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Татьяна Лазарева сообщила, что Михаил Шац уехал в Израиль. Сама ведущая проживает в Испании.Несмотря на раздельное проживание и новости о своем расставании, Лазарева на канале "А поговорить?" заявила, что они с Шацем остаются официальными мужем и женой.Она добавила, что раньше их с супругом крепко связывал общий телевизионный проект. После его окончания у каждого из них началась своя жизнь.Татьяна и Михаил воспитывают двух дочерей – Софью и Антонину. У Лазаревой также есть сын от предыдущих отношений. Ранее ведущая признавалась, что принимала антидепрессанты, и они повлияли на разрыв с мужем.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/shats-1581095038.html
https://ria.ru/20220603/ponarovskaya-1792820936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, татьяна лазарева, михаил шац, шоу-бизнес
"Миша в Израиле": Лазарева рассекретила местоположение Шаца
Лазарева рассказала о переезде Шаца в Израиль