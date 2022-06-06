https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461799.html

Лавров заявил, что ЕС лишает Сербию права вести суверенную политику

Лавров заявил, что ЕС лишает Сербию права вести суверенную политику - РИА Новости, 06.06.2022

Лавров заявил, что ЕС лишает Сербию права вести суверенную политику

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС и НАТО лишили Белград права проводить суверенную политику. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:00

2022-06-06T14:00

2022-06-06T15:02

в мире

сергей лавров

россия

сербия

александр вучич

ана брнабич

белград (город)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС и НАТО лишили Белград права проводить суверенную политику."Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении", - отметил министр.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/sanktsii-1792784668.html

россия

сербия

белград (город)

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