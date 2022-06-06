https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461799.html
Лавров заявил, что ЕС лишает Сербию права вести суверенную политику
Лавров заявил, что ЕС лишает Сербию права вести суверенную политику - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров заявил, что ЕС лишает Сербию права вести суверенную политику
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС и НАТО лишили Белград права проводить суверенную политику. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:00
2022-06-06T14:00
2022-06-06T15:02
в мире
сергей лавров
россия
сербия
александр вучич
ана брнабич
белград (город)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС и НАТО лишили Белград права проводить суверенную политику."Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении", - отметил министр.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/sanktsii-1792784668.html
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в мире, сергей лавров, россия, сербия, александр вучич, ана брнабич, белград (город), санкции в отношении россии, олаф шольц
14:00 06.06.2022 (обновлено: 15:02 06.06.2022)
Лавров заявил, что ЕС лишает Сербию права вести суверенную политику
Лавров: закрыв небо для России, ЕС лишило Сербию права проводить суверенную политику