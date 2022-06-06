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Россия и Турция обсудят разблокировку украинского зерна - РИА Новости, 06.06.2022
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Россия и Турция обсудят разблокировку украинского зерна
Россия и Турция обсудят разблокировку украинского зерна - РИА Новости, 06.06.2022
Россия и Турция обсудят разблокировку украинского зерна
Российские специалисты в понедельник отправятся в Турцию, где запланированы переговоры по украинскому зерну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив надежду, РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:53
2022-06-06T14:02
в мире
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экономика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские специалисты в понедельник отправятся в Турцию, где запланированы переговоры по украинскому зерну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив надежду, что там стороны смогут подробно проработать механизмы разблокировки экспорта зерна с Украины."Специалисты уже сегодня выезжают в Турцию. Завтра туда направляется моя делегация. Надеюсь, что мы там сможем не то чтобы поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент и которые зависят исключительно от тех, кто должен работать с Украиной, кто должен обязать Украину обеспечить разминирование своих собственных портов, и тех, кто обязан снять любые препятствия для доставки, страхования, обслуживания тех судов, которые будут доставлять зерно и другие продовольственные товары в порты Европы, а оттуда - в порты развивающихся стран", - сказал он в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220606/zerno-1793343954.html
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в мире, турция, россия, украина, экономика, оон
13:53 06.06.2022 (обновлено: 14:02 06.06.2022)
 
Россия и Турция обсудят разблокировку украинского зерна

Лавров: Москва и Анкара проведут переговоры по украинскому зерну

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкпшеница
пшеница - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские специалисты в понедельник отправятся в Турцию, где запланированы переговоры по украинскому зерну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив надежду, что там стороны смогут подробно проработать механизмы разблокировки экспорта зерна с Украины.
"Специалисты уже сегодня выезжают в Турцию. Завтра туда направляется моя делегация. Надеюсь, что мы там сможем не то чтобы поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент и которые зависят исключительно от тех, кто должен работать с Украиной, кто должен обязать Украину обеспечить разминирование своих собственных портов, и тех, кто обязан снять любые препятствия для доставки, страхования, обслуживания тех судов, которые будут доставлять зерно и другие продовольственные товары в порты Европы, а оттуда - в порты развивающихся стран", - сказал он в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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СМИ: США не ослабят санкции за разблокировку экспорта зерна с Украины
 
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