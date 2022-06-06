https://ria.ru/20220606/lavrov-1793454151.html
Лавров рассказал, как Россия ответит на враждебные действия Запада
Лавров рассказал, как Россия ответит на враждебные действия Запада - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров рассказал, как Россия ответит на враждебные действия Запада
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность ответа странам, которые, по сути, сорвали его визит в Сербию, заявил, что Москва не будет делать ничего, что РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:36
2022-06-06T13:36
2022-06-06T16:35
в мире
россия
сербия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность ответа странам, которые, по сути, сорвали его визит в Сербию, заявил, что Москва не будет делать ничего, что бы могло нарушить связи между народами."Что касается ответов, знаете, мы никогда не будем предпринимать нечто, что еще больше затрудняет связи между народами. Этим занимаются наши западные партнеры", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.По его словам, сегодня все больше "разумных людей в Европе начинают задаваться вопросом, зачем делать из России врага".Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России.
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в мире, россия, сербия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:36 06.06.2022 (обновлено: 16:35 06.06.2022)
Лавров рассказал, как Россия ответит на враждебные действия Запада
Лавров: Россия не будет делать ничего, что могло бы нарушить связи между народами