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Лавров заявил, что инцидент с самолетом говорит о проблемах у Запада - РИА Новости, 06.06.2022
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Лавров заявил, что инцидент с самолетом говорит о проблемах у Запада
Лавров заявил, что инцидент с самолетом говорит о проблемах у Запада - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров заявил, что инцидент с самолетом говорит о проблемах у Запада
Раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи, заявил министр иностранных дел России РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:31
2022-06-06T13:56
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сербия
белград (город)
ана брнабич
александр вучич
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сербия, белград (город), ана брнабич, александр вучич, олаф шольц
13:31 06.06.2022 (обновлено: 13:56 06.06.2022)
 
Лавров заявил, что инцидент с самолетом говорит о проблемах у Запада

Глава МИД России Лавров заявил о проблемах у Запада после ситуации с его визитом в Сербию

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".
Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 13:20
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В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСербияБелград (город)Ана БрнабичАлександр ВучичОлаф Шольц
 
 
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