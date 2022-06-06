https://ria.ru/20220606/lavrov-1793448679.html

В Кремле назвали одну из тем переговоров Лаврова в Турции

В Кремле назвали одну из тем переговоров Лаврова в Турции - РИА Новости, 06.06.2022

В Кремле назвали одну из тем переговоров Лаврова в Турции

Тема возможной операции Турции в Сирии с большой долей вероятности будет обсуждаться в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Анкару, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:20

2022-06-06T13:20

2022-06-06T13:26

сергей лавров

турция

сирия

россия

дмитрий песков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тема возможной операции Турции в Сирии с большой долей вероятности будет обсуждаться в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Анкару, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лавров посетит Турцию 8 июня."То, что эта тема наверняка будет обсуждаться министром в ходе его предстоящих контактов, это тоже можно предположить с большой долей уверенности", - сказал Песков журналистам.На вопрос о заявлениях про укрепление позиций вокруг нескольких городов, где планируется операция, Песков отметил, что это суверенная территория Сирии."Все-таки вы говорите о суверенной территории Сирийской Арабской Республики, и именно Вооруженные силы этого государства, они укрепляют в большей или меньшей степени те или иные объекты на своей территории", - сказал он.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.

https://ria.ru/20220603/zerno-1792869553.html

https://ria.ru/20220605/siriya-1793336594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, турция, сирия, россия, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире