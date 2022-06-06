https://ria.ru/20220606/lavrov-1793448679.html
В Кремле назвали одну из тем переговоров Лаврова в Турции
В Кремле назвали одну из тем переговоров Лаврова в Турции - РИА Новости, 06.06.2022
В Кремле назвали одну из тем переговоров Лаврова в Турции
Тема возможной операции Турции в Сирии с большой долей вероятности будет обсуждаться в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Анкару, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:20
2022-06-06T13:20
2022-06-06T13:26
сергей лавров
турция
сирия
россия
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тема возможной операции Турции в Сирии с большой долей вероятности будет обсуждаться в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Анкару, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Лавров посетит Турцию 8 июня."То, что эта тема наверняка будет обсуждаться министром в ходе его предстоящих контактов, это тоже можно предположить с большой долей уверенности", - сказал Песков журналистам.На вопрос о заявлениях про укрепление позиций вокруг нескольких городов, где планируется операция, Песков отметил, что это суверенная территория Сирии."Все-таки вы говорите о суверенной территории Сирийской Арабской Республики, и именно Вооруженные силы этого государства, они укрепляют в большей или меньшей степени те или иные объекты на своей территории", - сказал он.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
https://ria.ru/20220603/zerno-1792869553.html
https://ria.ru/20220605/siriya-1793336594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, турция, сирия, россия, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
13:20 06.06.2022 (обновлено: 13:26 06.06.2022)
В Кремле назвали одну из тем переговоров Лаврова в Турции
Песков: тема турецкой военной операции в Сирии будет обсуждаться во время визита Лаврова
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тема возможной операции Турции в Сирии с большой долей вероятности будет обсуждаться в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Анкару, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лавров посетит Турцию
8 июня.
"То, что эта тема наверняка будет обсуждаться министром в ходе его предстоящих контактов, это тоже можно предположить с большой долей уверенности", - сказал Песков журналистам.
На вопрос о заявлениях про укрепление позиций вокруг нескольких городов, где планируется операция, Песков отметил, что это суверенная территория Сирии
.
"Все-таки вы говорите о суверенной территории Сирийской Арабской Республики, и именно Вооруженные силы этого государства, они укрепляют в большей или меньшей степени те или иные объекты на своей территории", - сказал он.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.