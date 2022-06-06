https://ria.ru/20220606/lavrov-1793446266.html

Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой

Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой - РИА Новости, 06.06.2022

Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал немыслимой ситуацию вокруг его визита в Сербию, отказав в пролете его самолета, страны ЕС и НАТО лишили Белград права... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:15

2022-06-06T13:15

2022-06-06T18:44

сергей лавров

в мире

сербия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал немыслимой ситуацию вокруг его визита в Сербию, отказав в пролете его самолета, страны ЕС и НАТО лишили Белград права проводить суверенную политику. Он отметил, что за прошедшие сутки поступило очень много вопросов по поводу "реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами НАТО", которые "воспрепятстовали осуществлению визита".Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.

https://ria.ru/20220606/sheremet-1793353955.html

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"Произошло немыслимое" – реакция Лаврова на решение НАТО не пропускать его самолет в Сербию Раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 2022-06-06T13:15 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, сербия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии