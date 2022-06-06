13:15 06.06.2022 (обновлено: 18:44 06.06.2022)
Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой
Глава МИД Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал немыслимой ситуацию вокруг его визита в Сербию, отказав в пролете его самолета, страны ЕС и НАТО лишили Белград права проводить суверенную политику. Он отметил, что за прошедшие сутки поступило очень много вопросов по поводу "реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами НАТО", которые "воспрепятстовали осуществлению визита".
"Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении", - отметил министр.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".
Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.