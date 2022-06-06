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Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой - РИА Новости, 06.06.2022
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Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой
Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал немыслимой ситуацию вокруг его визита в Сербию, отказав в пролете его самолета, страны ЕС и НАТО лишили Белград права... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:15
2022-06-06T18:44
сергей лавров
в мире
сербия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал немыслимой ситуацию вокруг его визита в Сербию, отказав в пролете его самолета, страны ЕС и НАТО лишили Белград права проводить суверенную политику. Он отметил, что за прошедшие сутки поступило очень много вопросов по поводу "реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами НАТО", которые "воспрепятстовали осуществлению визита".Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
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"Произошло немыслимое" – реакция Лаврова на решение НАТО не пропускать его самолет в Сербию
Раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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сергей лавров, в мире, сербия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
13:15 06.06.2022 (обновлено: 18:44 06.06.2022)
 
Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой

Глава МИД Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал немыслимой ситуацию вокруг его визита в Сербию, отказав в пролете его самолета, страны ЕС и НАТО лишили Белград права проводить суверенную политику. Он отметил, что за прошедшие сутки поступило очень много вопросов по поводу "реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами НАТО", которые "воспрепятстовали осуществлению визита".
"Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении", - отметил министр.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".
Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 07:53
В Госдуме сравнили западные страны с "крысиным королем"
 
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