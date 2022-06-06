https://ria.ru/20220606/kurs-1793381047.html

Рубль ушел в минус к доллару и евро

Рубль ушел в минус к доллару и евро - РИА Новости, 06.06.2022

Рубль ушел в минус к доллару и евро

Рубль после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению: доллар поднялся выше 61 рубля, а евро - почти до 65 рублей, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:06

2022-06-06T10:06

2022-06-06T14:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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курс доллара

московская биржа

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рубль после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению: доллар поднялся выше 61 рубля, а евро - почти до 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра", открыв торги на уровне 60,8 рубля, на 10:08 мск растет на 35 копеек - до 61,30 рубля, евро поднимается на 13 копеек - до 64,87 рубля.На старте торгов доллар понижался на 46 копеек, евро - на 85 копеек к рублю.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, московская биржа