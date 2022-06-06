https://ria.ru/20220606/kurs-1793381047.html
Рубль ушел в минус к доллару и евро
Рубль ушел в минус к доллару и евро - РИА Новости, 06.06.2022
Рубль ушел в минус к доллару и евро
Рубль после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению: доллар поднялся выше 61 рубля, а евро - почти до 65 рублей, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:06
2022-06-06T10:06
2022-06-06T14:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
московская биржа
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Рубль после роста на открытии торгов понедельника перешел к снижению: доллар поднялся выше 61 рубля, а евро - почти до 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра", открыв торги на уровне 60,8 рубля, на 10:08 мск растет на 35 копеек - до 61,30 рубля, евро поднимается на 13 копеек - до 64,87 рубля.На старте торгов доллар понижался на 46 копеек, евро - на 85 копеек к рублю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, московская биржа
10:06 06.06.2022 (обновлено: 14:13 06.06.2022)
Рубль ушел в минус к доллару и евро
Курс доллара вырос выше 61 рубля, евро — почти до 65 рублей