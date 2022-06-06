https://ria.ru/20220606/krym-1793565394.html
В Крыму провели беседу с арендодателем пляжа, где просили платить за тень
В Крыму провели беседу с арендодателем пляжа, где просили платить за тень - РИА Новости, 06.06.2022
В Крыму провели беседу с арендодателем пляжа, где просили платить за тень
С пользователем пляжа в Евпатории проведена беседа о необходимости соблюдения этики поведения при общении с гостями. Эта прибрежная территория стала предметом... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:41
2022-06-06T18:41
2022-06-06T18:47
туризм
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
евпатория
новости - туризм
туристы
пляжи
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. С пользователем пляжа в Евпатории проведена беседа о необходимости соблюдения этики поведения при общении с гостями. Эта прибрежная территория стала предметом обсуждения в соцсетях из-за предложения заплатить за тень от зонта, сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов."Администрацией была проведена профилактическая беседа с пользователем данного пляжа о необходимости соблюдения сотрудниками этики поведения, в том числе и при предоставлении платных услуг. Особенно важно это при общении с детьми, в особенности в Евпатории — на детском курорте. При повторе подобных случаев мы будем инициировать расторжение договора с пользователем пляжа", — сказал РИА Новости Лоскутов.По его словам, администрация города на протяжении высокого курортного сезона следит не только за благоустройством, но также и за отзывами и замечаниями от гостей и жителей Крыма о курорте.В свою очередь министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что сейчас самое начало летнего сезона и самое время для того, чтобы отработать все механизмы работы в турсфере, в том числе и по взаимодействию с гостями."Самое главное на отдыхе — это добродушие, гостеприимство и расположенность к гостям. И 99 процентов всех возможных конфликтных ситуаций в объектах туриндустрии можно решить путем переговоров, в случае если работает грамотный менеджмент. Поэтому главный вопрос к владельцам и топ менеджменту объектов туриндустрии — проработка подобных ситуаций, иногда и просто беседы со своим персоналом, администраторами, охранниками — всеми, кто взаимодействует с гостями", — сказал Волченко.
https://ria.ru/20220606/krym-1793373293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), евпатория, новости - туризм, туристы, пляжи, республика крым, куда поехать, отдых на море
18:41 06.06.2022 (обновлено: 18:47 06.06.2022)
В Крыму провели беседу с арендодателем пляжа, где просили платить за тень
В Крыму провели беседу об этике с арендодателем пляжа, где просили платить за тень
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. С пользователем пляжа в Евпатории проведена беседа о необходимости соблюдения этики поведения при общении с гостями. Эта прибрежная территория стала предметом обсуждения в соцсетях из-за предложения заплатить за тень от зонта, сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.
"Администрацией была проведена профилактическая беседа с пользователем данного пляжа о необходимости соблюдения сотрудниками этики поведения, в том числе и при предоставлении платных услуг. Особенно важно это при общении с детьми, в особенности в Евпатории — на детском курорте. При повторе подобных случаев мы будем инициировать расторжение договора с пользователем пляжа", — сказал РИА Новости Лоскутов.
По его словам, администрация города на протяжении высокого курортного сезона следит не только за благоустройством, но также и за отзывами и замечаниями от гостей и жителей Крыма о курорте.
В свою очередь министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что сейчас самое начало летнего сезона и самое время для того, чтобы отработать все механизмы работы в турсфере, в том числе и по взаимодействию с гостями.
"Самое главное на отдыхе — это добродушие, гостеприимство и расположенность к гостям. И 99 процентов всех возможных конфликтных ситуаций в объектах туриндустрии можно решить путем переговоров, в случае если работает грамотный менеджмент. Поэтому главный вопрос к владельцам и топ менеджменту объектов туриндустрии — проработка подобных ситуаций, иногда и просто беседы со своим персоналом, администраторами, охранниками — всеми, кто взаимодействует с гостями", — сказал Волченко.