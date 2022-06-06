https://ria.ru/20220606/krym-1793444331.html
Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом
Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом - РИА Новости, 06.06.2022
Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом
Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер удостоен медали имени Исмаила Гаспринского за... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:10
2022-06-06T13:10
2022-06-06T13:10
россия
республика крым
симферополь
норвегия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер удостоен медали имени Исмаила Гаспринского за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Награждение состоялось в рамках открытия XV Международного фестиваля "Великое русское слово" в Симферополе. До этого Веберу в Москве вручили орден Дружбы, присвоенный указом президента РФ."Медаль вручена за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом. Правительство республики достойно оценило работу Хендрика Вебера в плане реализации наших проектов по народной дипломатии", - сказал Гемпель журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В свою очередь Вебер поблагодарил за награды, заявив, что для него большая часть быть награжденным президентом России и правительством Крыма."Моя работа неотъемлемо связана с республикой Крым", - подчеркнул Вебер.
https://ria.ru/20220605/yazyki-1793225054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, симферополь, норвегия
Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом
Норвежскому политику Веберу вручили медаль за формирование позитивного имиджа Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер удостоен медали имени Исмаила Гаспринского за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Награждение состоялось в рамках открытия XV Международного фестиваля "Великое русское слово" в Симферополе
. До этого Веберу в Москве
вручили орден Дружбы, присвоенный указом президента РФ
.
"Медаль вручена за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом. Правительство республики достойно оценило работу Хендрика Вебера в плане реализации наших проектов по народной дипломатии", - сказал Гемпель журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В свою очередь Вебер поблагодарил за награды, заявив, что для него большая часть быть награжденным президентом России и правительством Крыма.
"Моя работа неотъемлемо связана с республикой Крым", - подчеркнул Вебер.