https://ria.ru/20220606/krym-1793444331.html

Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом

Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом - РИА Новости, 06.06.2022

Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом

Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер удостоен медали имени Исмаила Гаспринского за... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:10

2022-06-06T13:10

2022-06-06T13:10

россия

республика крым

симферополь

норвегия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер удостоен медали имени Исмаила Гаспринского за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Награждение состоялось в рамках открытия XV Международного фестиваля "Великое русское слово" в Симферополе. До этого Веберу в Москве вручили орден Дружбы, присвоенный указом президента РФ."Медаль вручена за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом. Правительство республики достойно оценило работу Хендрика Вебера в плане реализации наших проектов по народной дипломатии", - сказал Гемпель журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В свою очередь Вебер поблагодарил за награды, заявив, что для него большая часть быть награжденным президентом России и правительством Крыма."Моя работа неотъемлемо связана с республикой Крым", - подчеркнул Вебер.

https://ria.ru/20220605/yazyki-1793225054.html

россия

республика крым

симферополь

норвегия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, симферополь, норвегия