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Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом - РИА Новости, 06.06.2022
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Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом
Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом - РИА Новости, 06.06.2022
Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом
Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер удостоен медали имени Исмаила Гаспринского за... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:10
2022-06-06T13:10
россия
республика крым
симферополь
норвегия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер удостоен медали имени Исмаила Гаспринского за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Награждение состоялось в рамках открытия XV Международного фестиваля "Великое русское слово" в Симферополе. До этого Веберу в Москве вручили орден Дружбы, присвоенный указом президента РФ."Медаль вручена за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом. Правительство республики достойно оценило работу Хендрика Вебера в плане реализации наших проектов по народной дипломатии", - сказал Гемпель журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В свою очередь Вебер поблагодарил за награды, заявив, что для него большая часть быть награжденным президентом России и правительством Крыма."Моя работа неотъемлемо связана с республикой Крым", - подчеркнул Вебер.
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россия, республика крым, симферополь, норвегия
13:10 06.06.2022
 
Норвежскому политику вручили медаль за формирование имиджа Крыма за рубежом

Норвежскому политику Веберу вручили медаль за формирование позитивного имиджа Крыма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБазилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер удостоен медали имени Исмаила Гаспринского за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Награждение состоялось в рамках открытия XV Международного фестиваля "Великое русское слово" в Симферополе. До этого Веберу в Москве вручили орден Дружбы, присвоенный указом президента РФ.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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"Медаль вручена за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом. Правительство республики достойно оценило работу Хендрика Вебера в плане реализации наших проектов по народной дипломатии", - сказал Гемпель журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В свою очередь Вебер поблагодарил за награды, заявив, что для него большая часть быть награжденным президентом России и правительством Крыма.
"Моя работа неотъемлемо связана с республикой Крым", - подчеркнул Вебер.
 
РоссияРеспублика КрымСимферопольНорвегия
 
 
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