https://ria.ru/20220606/krym-1793373293.html

В Крыму на пляже туристке предложили заплатить за тень от зонта

В Крыму на пляже туристке предложили заплатить за тень от зонта - РИА Новости, 06.06.2022

В Крыму на пляже туристке предложили заплатить за тень от зонта

Отдыхающим на пляже Барабулька в Крыму придется заплатить 200 рублей, чтобы оказаться в тени зонта, сообщает Tourdom.ru. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:34

2022-06-06T10:34

2022-06-06T17:56

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отдыхающим на пляже Барабулька в Крыму придется заплатить 200 рублей, чтобы оказаться в тени зонта, сообщает Tourdom.ru.На это пожаловалась местная жительница. Она рассказала, что пришла к морю с ребенком, тот "зашел на минуту в теневую зону", а сотрудник пляжа попросил их не занимать место под зонтом. Он заявил, что пляж нужно обслуживать, поэтому привилегия оказаться в тени стоит денег.Мнения подписчиков Telegram-канала издания разделились. Многие сочли странным, что за право постоять в тени нужно платить.С ним согласилась другая читательница. "Учитывая пустой пляж с кучей незанятых лежаков и зонтов, вполне можно было дать ребенку немного поиграть, никакого обслуживания это бы не потянуло за собой", — считает она.Подписчики полагают, что о таких услугах нужно предупреждать. "Если там было пусто и под тент зашел именно ребенок — сотрудник не прав, это вымогательство. Со стороны администрации должна быть проведена работа с сотрудниками. Если в правилах указано, что заход под тент категорически запрещен, значит, данная зона должна быть огорожена", — написала одна из участниц обсуждения.Но многие не удивились требованию администрации и сочли цену тени нормальной для платного пляжа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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