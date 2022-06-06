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В Крыму на пляже туристке предложили заплатить за тень от зонта - РИА Новости, 06.06.2022
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Туризм
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В Крыму на пляже туристке предложили заплатить за тень от зонта
В Крыму на пляже туристке предложили заплатить за тень от зонта - РИА Новости, 06.06.2022
В Крыму на пляже туристке предложили заплатить за тень от зонта
Отдыхающим на пляже Барабулька в Крыму придется заплатить 200 рублей, чтобы оказаться в тени зонта, сообщает Tourdom.ru. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:34
2022-06-06T17:56
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отдыхающим на пляже Барабулька в Крыму придется заплатить 200 рублей, чтобы оказаться в тени зонта, сообщает Tourdom.ru.На это пожаловалась местная жительница. Она рассказала, что пришла к морю с ребенком, тот "зашел на минуту в теневую зону", а сотрудник пляжа попросил их не занимать место под зонтом. Он заявил, что пляж нужно обслуживать, поэтому привилегия оказаться в тени стоит денег.Мнения подписчиков Telegram-канала издания разделились. Многие сочли странным, что за право постоять в тени нужно платить.С ним согласилась другая читательница. "Учитывая пустой пляж с кучей незанятых лежаков и зонтов, вполне можно было дать ребенку немного поиграть, никакого обслуживания это бы не потянуло за собой", — считает она.Подписчики полагают, что о таких услугах нужно предупреждать. "Если там было пусто и под тент зашел именно ребенок — сотрудник не прав, это вымогательство. Со стороны администрации должна быть проведена работа с сотрудниками. Если в правилах указано, что заход под тент категорически запрещен, значит, данная зона должна быть огорожена", — написала одна из участниц обсуждения.Но многие не удивились требованию администрации и сочли цену тени нормальной для платного пляжа.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, отдых на море
10:34 06.06.2022 (обновлено: 17:56 06.06.2022)
 
В Крыму на пляже туристке предложили заплатить за тень от зонта

Туристы в соцсетях обсуждают предложение заплатить за тень от зонта на пляже в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Крыму
Отдыхающие на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отдыхающим на пляже Барабулька в Крыму придется заплатить 200 рублей, чтобы оказаться в тени зонта, сообщает Tourdom.ru.
На это пожаловалась местная жительница. Она рассказала, что пришла к морю с ребенком, тот "зашел на минуту в теневую зону", а сотрудник пляжа попросил их не занимать место под зонтом. Он заявил, что пляж нужно обслуживать, поэтому привилегия оказаться в тени стоит денег.
Мнения подписчиков Telegram-канала издания разделились. Многие сочли странным, что за право постоять в тени нужно платить.
"Шезлонги за деньги — это нормально. Деньги за зонт — это нормально. Деньги за тень — это ненормально", — написал пользователь по имени Владимир.
С ним согласилась другая читательница. "Учитывая пустой пляж с кучей незанятых лежаков и зонтов, вполне можно было дать ребенку немного поиграть, никакого обслуживания это бы не потянуло за собой", — считает она.
Подписчики полагают, что о таких услугах нужно предупреждать.
"Если там было пусто и под тент зашел именно ребенок — сотрудник не прав, это вымогательство. Со стороны администрации должна быть проведена работа с сотрудниками. Если в правилах указано, что заход под тент категорически запрещен, значит, данная зона должна быть огорожена", — написала одна из участниц обсуждения.
Но многие не удивились требованию администрации и сочли цену тени нормальной для платного пляжа.
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