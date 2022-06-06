https://ria.ru/20220606/kosachev-1793372888.html

В Совфеде призвали жестко ответить на закрытие неба для самолета Лаврова

В Совфеде призвали жестко ответить на закрытие неба для самолета Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022

В Совфеде призвали жестко ответить на закрытие неба для самолета Лаврова

Москва и Белград должны предельно жестко ответить на закрытие соседями Сербии воздушного пространства для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова, заявил... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:37

2022-06-06T09:37

2022-06-06T15:18

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва и Белград должны предельно жестко ответить на закрытие соседями Сербии воздушного пространства для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Он полагает, что этот демарш направлен против России и Сербии как государств."Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных практических ответных действий. Дабы неповадно было", — написал парламентарий в Telegram-канале.По его мнению, решение Болгарии, Черногории и Северной Македонии не пропускать самолет российского министра не было самостоятельным. "Все три страны, вступив в НАТО, утратили свой суверенитет всерьез и надолго, а Евросоюз для них — что для членов, что для аспирантов — всего лишь прикрытие этого позорного обстоятельства. Речь о натовском демарше, и без США его бы быть не могло", — убежден Косачев.Сенатор полагает, что, вмешиваясь напрямую в двусторонние дела России и Сербии, НАТО пытается захватить и подчинить себе оставшуюся часть Европы. Следующим этапом будет расширение альянса на весь мир, где Китай станет стратегической целью номер два вслед за Россией.Главной проблемой Косачев назвал отсутствие суверенитета у "натоцентричной Европы", которая могла бы быть единой для всех. Теперь, добавил он, Болгария, Черногория и Северная Македония присоединились к "могильщикам настоящей европейской мечты".Накануне вечером стало известно, что Болгария, Черногория и Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет Сергея Лаврова, направлявшегося в Белград на переговоры. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, таким образом эти три страны закрыли очередной канал связи.Президент Сербии Александр Вучич был вынужден лично заниматься логистикой визита российского министра.

https://ria.ru/20220515/rusofobiya-1788567679.html

https://ria.ru/20220606/sheremet-1793353955.html

https://ria.ru/20220605/lavrov-1793307597.html

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в мире, политика, сергей лавров, мария захарова, россия, белград (город), сербия, евросоюз, нато