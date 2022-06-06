https://ria.ru/20220606/koronavirus-1793420264.html

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 06.06.2022

В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 102 человека, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:18

2022-06-06T12:18

2022-06-06T12:18

распространение коронавируса

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 102 человека, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 222 человека.

https://ria.ru/20220606/koronavirus-1793418373.html

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Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии