https://ria.ru/20220606/koronavirus-1793420264.html
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом - РИА Новости, 06.06.2022
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 102 человека, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:18
2022-06-06T12:18
2022-06-06T12:18
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 102 человека, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались два человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 222 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом