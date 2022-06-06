https://ria.ru/20220606/koronavirus-1793418373.html
В России за сутки госпитализировали 662 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 662 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 06.06.2022
В России за сутки госпитализировали 662 пациента с COVID-19
За сутки в РФ выявлено 3 349 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:15
2022-06-06T12:15
2022-06-06T12:15
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выявлено 3 349 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки выписаны 3 492 человека, или на 11,3% меньше в сравнении с 5 июня."Выявлено 3 349 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 64 человека", - говорится в сообщении."По состоянию на 6 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 18 регионах, снижение - в 49, ситуация не изменилась в 18 субъектах.
https://ria.ru/20220605/koronavirus-1793277888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 662 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 3349 новых случаев COVID-19, умерли 64 человека