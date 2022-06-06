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В Китае заявили о смене тактики США на Украине - РИА Новости, 06.06.2022
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В Китае заявили о смене тактики США на Украине
В Китае заявили о смене тактики США на Украине - РИА Новости, 06.06.2022
В Китае заявили о смене тактики США на Украине
Соединенные Штаты продолжают отправлять вооружения украинской армии, но цель этих поставок изменилась, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:19
2022-06-06T21:38
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают отправлять вооружения украинской армии, но цель этих поставок изменилась, пишет китайская газета Global Times.По мнению автора статьи, теперь Вашингтон стремится не помочь Украине, а устроить хаос."Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы. Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона", — пояснил он.Роль Соединенных Штатов в качестве глобального лидера уже пошатнулась, и ситуация вышла из-под их контроля, отметил журналист. В попытках восстановить утерянные позиции администрация Байдена прикладывает все усилия, чтобы внести турбулентность в мировой порядок.Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Киеву включает четыре реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский публично подтвердил, что выполнит требование Вашингтона и не будут использовать новое оружие против Москвы. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов по территории России.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь ранее она не выполнила ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режим
https://ria.ru/20220606/britaniya-1793550838.html
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в мире, украина, сша, китай
21:19 06.06.2022 (обновлено: 21:38 06.06.2022)
 
В Китае заявили о смене тактики США на Украине

GT: США больше не хотят победы Украины и стремятся создать мировой хаос

© РИА Новости / Андрей КоцМеталлургический комбинат "Азовсталь" после освобождения союзными войсками армий России и ДНР
Металлургический комбинат Азовсталь после освобождения союзными войсками армий России и ДНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Металлургический комбинат "Азовсталь" после освобождения союзными войсками армий России и ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают отправлять вооружения украинской армии, но цель этих поставок изменилась, пишет китайская газета Global Times.
По мнению автора статьи, теперь Вашингтон стремится не помочь Украине, а устроить хаос.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
17:52
"Это финал". Британцы испугались за Джонсона из-за новых поставок Украине
"Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы. Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона", — пояснил он.
Роль Соединенных Штатов в качестве глобального лидера уже пошатнулась, и ситуация вышла из-под их контроля, отметил журналист. В попытках восстановить утерянные позиции администрация Байдена прикладывает все усилия, чтобы внести турбулентность в мировой порядок.
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4 июня, 22:28
Экс-сотрудник Госдепа назвал поставки Киеву вооружений самоубийством
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Киеву включает четыре реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Владимир Зеленский публично подтвердил, что выполнит требование Вашингтона и не будут использовать новое оружие против Москвы. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов по территории России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь ранее она не выполнила ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режим
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