https://ria.ru/20220606/kitay-1793604112.html

В Китае заявили о смене тактики США на Украине

В Китае заявили о смене тактики США на Украине - РИА Новости, 06.06.2022

В Китае заявили о смене тактики США на Украине

Соединенные Штаты продолжают отправлять вооружения украинской армии, но цель этих поставок изменилась, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:19

2022-06-06T21:19

2022-06-06T21:38

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают отправлять вооружения украинской армии, но цель этих поставок изменилась, пишет китайская газета Global Times.По мнению автора статьи, теперь Вашингтон стремится не помочь Украине, а устроить хаос."Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы. Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона", — пояснил он.Роль Соединенных Штатов в качестве глобального лидера уже пошатнулась, и ситуация вышла из-под их контроля, отметил журналист. В попытках восстановить утерянные позиции администрация Байдена прикладывает все усилия, чтобы внести турбулентность в мировой порядок.Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Киеву включает четыре реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский публично подтвердил, что выполнит требование Вашингтона и не будут использовать новое оружие против Москвы. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов по территории России.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь ранее она не выполнила ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режим

https://ria.ru/20220606/britaniya-1793550838.html

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https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, китай