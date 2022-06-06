21:19 06.06.2022 (обновлено: 21:38 06.06.2022)
В Китае заявили о смене тактики США на Украине
GT: США больше не хотят победы Украины и стремятся создать мировой хаос
© РИА Новости / Андрей КоцМеталлургический комбинат "Азовсталь" после освобождения союзными войсками армий России и ДНР
Металлургический комбинат "Азовсталь" после освобождения союзными войсками армий России и ДНР
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают отправлять вооружения украинской армии, но цель этих поставок изменилась, пишет китайская газета Global Times.
По мнению автора статьи, теперь Вашингтон стремится не помочь Украине, а устроить хаос.
"Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы. Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона", — пояснил он.
Роль Соединенных Штатов в качестве глобального лидера уже пошатнулась, и ситуация вышла из-под их контроля, отметил журналист. В попытках восстановить утерянные позиции администрация Байдена прикладывает все усилия, чтобы внести турбулентность в мировой порядок.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Киеву включает четыре реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Владимир Зеленский публично подтвердил, что выполнит требование Вашингтона и не будут использовать новое оружие против Москвы. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев не исключил нанесения ударов по территории России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь ранее она не выполнила ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режим