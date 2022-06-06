https://ria.ru/20220606/kitay-1793507802.html
КНР и государства Океании не "дружат против других стран", заявили в Пекине
КНР и государства Океании не "дружат против других стран", заявили в Пекине - РИА Новости, 06.06.2022
КНР и государства Океании не "дружат против других стран", заявили в Пекине
Сотрудничество Китая с островными государствами южной части Тихого океана не направлено против других стран, КНР готова к многостороннему сотрудничеству в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:53
2022-06-06T15:53
2022-06-06T16:15
в мире
ван и (политик)
китай
тихий океан
австралия
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ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Сотрудничество Китая с островными государствами южной части Тихого океана не направлено против других стран, КНР готова к многостороннему сотрудничеству в регионе с заинтересованными развитыми странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.В пятницу Ван И завершил свое турне по островным государствам Тихого океана. В рамках поездки он посетил Соломоновы Острова, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонга, Вануату, Папуа-Новую Гвинею и Восточный Тимор. Примечательно, что эта поездка, вызвавшая беспокойство у Австралии и стран Запада, которые опасаются усиления военного присутствия Китая в регионе и ослабления своих геополитических и торговых позиций, проходила параллельно с турне по региону министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Агентство Ассошиэйтед Пресс назвало турне глав внешнеполитических ведомств двух стран "дипломатической дуэлью в Южно-Тихоокеанском регионе"."Сотрудничество Китая с островными государствами не направлено против других стран. Китай не потерпит ничьего вмешательства в это сотрудничество. Китай всегда придерживался принципов открытости и готов к трех- и более стороннему сотрудничество с заинтересованными развитыми странами в регионе", - сказал Ван И в интервью китайским СМИ по итогам турне.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность островных государств", будет и впредь придерживаться политики невмешательства во внутренние дела стран."Сотрудничество КНР с островными государствами всегда основывалось на потребностях этих государств. Оно было направлено на достижение экономического развития и улучшение жизни людей", - сказал Ван И, добавив, что в ходе его поездки, китайской стороне удалось достигнуть консенсуса для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов.
https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html
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в мире, ван и (политик), китай, тихий океан, австралия
15:53 06.06.2022 (обновлено: 16:15 06.06.2022)
КНР и государства Океании не "дружат против других стран", заявили в Пекине
МИД КНР: сотрудничество Китая с государствами Океании не направлено против других стран
ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Сотрудничество Китая с островными государствами южной части Тихого океана не направлено против других стран, КНР готова к многостороннему сотрудничеству в регионе с заинтересованными развитыми странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
В пятницу Ван И завершил свое турне по островным государствам Тихого океана. В рамках поездки он посетил Соломоновы Острова, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонга, Вануату, Папуа-Новую Гвинею и Восточный Тимор. Примечательно, что эта поездка, вызвавшая беспокойство у Австралии и стран Запада, которые опасаются усиления военного присутствия Китая в регионе и ослабления своих геополитических и торговых позиций, проходила параллельно с турне по региону министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Агентство Ассошиэйтед Пресс назвало турне глав внешнеполитических ведомств двух стран "дипломатической дуэлью в Южно-Тихоокеанском регионе".
"Сотрудничество Китая с островными государствами не направлено против других стран. Китай не потерпит ничьего вмешательства в это сотрудничество. Китай всегда придерживался принципов открытости и готов к трех- и более стороннему сотрудничество с заинтересованными развитыми странами в регионе", - сказал Ван И в интервью китайским СМИ по итогам турне.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность островных государств", будет и впредь придерживаться политики невмешательства во внутренние дела стран.
"Сотрудничество КНР с островными государствами всегда основывалось на потребностях этих государств. Оно было направлено на достижение экономического развития и улучшение жизни людей", - сказал Ван И, добавив, что в ходе его поездки, китайской стороне удалось достигнуть консенсуса для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов.