https://ria.ru/20220606/kitay-1793507802.html

КНР и государства Океании не "дружат против других стран", заявили в Пекине

КНР и государства Океании не "дружат против других стран", заявили в Пекине - РИА Новости, 06.06.2022

КНР и государства Океании не "дружат против других стран", заявили в Пекине

Сотрудничество Китая с островными государствами южной части Тихого океана не направлено против других стран, КНР готова к многостороннему сотрудничеству в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:53

2022-06-06T15:53

2022-06-06T16:15

в мире

ван и (политик)

китай

тихий океан

австралия

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ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Сотрудничество Китая с островными государствами южной части Тихого океана не направлено против других стран, КНР готова к многостороннему сотрудничеству в регионе с заинтересованными развитыми странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.В пятницу Ван И завершил свое турне по островным государствам Тихого океана. В рамках поездки он посетил Соломоновы Острова, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонга, Вануату, Папуа-Новую Гвинею и Восточный Тимор. Примечательно, что эта поездка, вызвавшая беспокойство у Австралии и стран Запада, которые опасаются усиления военного присутствия Китая в регионе и ослабления своих геополитических и торговых позиций, проходила параллельно с турне по региону министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Агентство Ассошиэйтед Пресс назвало турне глав внешнеполитических ведомств двух стран "дипломатической дуэлью в Южно-Тихоокеанском регионе"."Сотрудничество Китая с островными государствами не направлено против других стран. Китай не потерпит ничьего вмешательства в это сотрудничество. Китай всегда придерживался принципов открытости и готов к трех- и более стороннему сотрудничество с заинтересованными развитыми странами в регионе", - сказал Ван И в интервью китайским СМИ по итогам турне.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность островных государств", будет и впредь придерживаться политики невмешательства во внутренние дела стран."Сотрудничество КНР с островными государствами всегда основывалось на потребностях этих государств. Оно было направлено на достижение экономического развития и улучшение жизни людей", - сказал Ван И, добавив, что в ходе его поездки, китайской стороне удалось достигнуть консенсуса для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов.

https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html

https://ria.ru/20220421/kitay-1784574740.html

китай

тихий океан

австралия

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в мире, ван и (политик), китай, тихий океан, австралия