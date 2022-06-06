https://ria.ru/20220606/kishinev-1793424847.html

День русского языка и день рождения Пушкина отметили в Кишиневе

День русского языка и день рождения Пушкина отметили в Кишиневе - РИА Новости, 06.06.2022

День русского языка и день рождения Пушкина отметили в Кишиневе

Торжественным митингом и возложением цветов к памятнику Александру Пушкину отметили в Кишиневе День русского языка и 223-ю годовщину со дня рождения классика,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:26

2022-06-06T12:26

2022-06-06T12:26

культура

молдавия

кишинев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

оон

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александр пушкин

новости культуры

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КИШИНЕВ, 6 июн – РИА Новости. Торжественным митингом и возложением цветов к памятнику Александру Пушкину отметили в Кишиневе День русского языка и 223-ю годовщину со дня рождения классика, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в понедельник в центральном парке им. Стефана Великого. У бюста поэта собрались сотни почитателей его таланта, среди которых были учащиеся лицеев, гражданские активисты, артисты, депутаты парламента, политики, руководство Россотрудничества, представители ряда дипмиссий в Молдавии, включая посольство России.Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов в ходе выступления обратил внимание на то, что ООН объявила 6 июня Международным днем русского языка."Это еще раз подтверждает тот факт, что ведущая международная организация уделяет большое значение творчеству людей, оставивших глубокий след в культуре всех народов. Известно, что произведения поэта Александра Сергеевича Пушкина более чем на 200 языков переведены, в том числе на молдавский", – сказал дипломат. Васнецов добавил, что народы России и Молдавии связывают столетия дружбы и сотрудничества.Пушкин жил на территории современной Молдавии с 21 сентября 1820 по начало июля 1823 года. В Кишиневе находится Дом-музей поэта.Русский язык в Молдавии — второй по распространению в стране после государственного молдавского. Его считают родным и на нем разговаривают около 15 процентов населения страны. А в самом Кишиневе русским владеет почти половина населения, а в целом понимает и использует русскую речь около 80 процентов населения Молдавии.Однако позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции.

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

молдавия, кишинев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, день русского языка, александр пушкин, новости культуры