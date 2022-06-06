https://ria.ru/20220606/khorvatiya-1793521635.html

Премьер Хорватии заявил, что Сербия "не должна сидеть на двух стульях"

Премьер Хорватии заявил, что Сербия "не должна сидеть на двух стульях" - РИА Новости, 06.06.2022

Премьер Хорватии заявил, что Сербия "не должна сидеть на двух стульях"

Премьер Хорватии Андрей Пленкович в связи с отложенным визитом в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова заявил, что Белград на пути в ЕС не должен "сидеть на двух... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:34

2022-06-06T16:34

2022-06-06T16:34

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БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович в связи с отложенным визитом в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова заявил, что Белград на пути в ЕС не должен "сидеть на двух стульях".Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник оповестил президента страны Александра Вучича, что намеченный на 6-7 июня визит Лаврова в Белград откладывается. На брифинге после заседания кабмина Хорватии в понедельник журналисты попросили Пленковича прокомментировать эту ситуацию."Это не связано с нами, это вопрос (отношений) между Россией и Сербией. Сербия, как и все страны в этих обстоятельствах, должна очень внимательно подходить к тому, чью сторону выбирает и поддерживает. Если у нее есть амбиции идти в ЕС, она должна знать, где находится. Сейчас не время для сидения на двух стульях", - заявил Пленкович.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита.

https://ria.ru/20220605/samolet-1793329430.html

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461951.html

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в мире, сергей лавров, александр боцан-харченко, александр вучич, сербия, россия, белград (город), евросоюз