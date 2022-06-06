https://ria.ru/20220606/kherson-1793612344.html

Херсонская область уже скоро станет субъектом России, заявил Стремоусов

Херсонская область уже скоро станет субъектом России, заявил Стремоусов - РИА Новости, 06.06.2022

Херсонская область уже скоро станет субъектом России, заявил Стремоусов

Херсонская область "уже скоро" станет полноценным регионом РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T22:57

2022-06-06T22:57

2022-06-06T22:58

херсонская область

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ялта

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ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Херсонская область "уже скоро" станет полноценным регионом РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Сегодня, живя в регионе, который мы освободили, мы строим мир - как одна единая Россия. Сегодня мы открываем для себя Херсонскую область, которая уже скоро станет полноценным субъектном Российской Федерации", - сказал Стремоусов на открытии XV Международного фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта.

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

херсонская область

россия

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херсонская область , россия, ялта