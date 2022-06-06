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Херсонская область уже скоро станет субъектом России, заявил Стремоусов - РИА Новости, 06.06.2022
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Херсонская область уже скоро станет субъектом России, заявил Стремоусов
Херсонская область уже скоро станет субъектом России, заявил Стремоусов - РИА Новости, 06.06.2022
Херсонская область уже скоро станет субъектом России, заявил Стремоусов
Херсонская область "уже скоро" станет полноценным регионом РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:57
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херсонская область
россия
ялта
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ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Херсонская область "уже скоро" станет полноценным регионом РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Сегодня, живя в регионе, который мы освободили, мы строим мир - как одна единая Россия. Сегодня мы открываем для себя Херсонскую область, которая уже скоро станет полноценным субъектном Российской Федерации", - сказал Стремоусов на открытии XV Международного фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта.
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херсонская область , россия, ялта
22:57 06.06.2022 (обновлено: 22:58 06.06.2022)
 
Херсонская область уже скоро станет субъектом России, заявил Стремоусов

Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область скоро станет полноценным субъектом России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Херсонская область "уже скоро" станет полноценным регионом РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Сегодня, живя в регионе, который мы освободили, мы строим мир - как одна единая Россия. Сегодня мы открываем для себя Херсонскую область, которая уже скоро станет полноценным субъектном Российской Федерации", - сказал Стремоусов на открытии XV Международного фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.
Ранее Стремоусов заявил, что Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта.
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