Посла Италии вызвали в МИД Турции из-за демонстрации сторонников РПК в Риме
Посла Италии Марраподи вызвали в МИД Турции из-за демонстрации сторонников РПК в Риме
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме.
Флаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме.. Архивное фото
АНКАРА, 6 июн - РИА Новости. Посол Италии в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с демонстрацией сторонников РПК в Риме, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Посол Италии в Анкаре Джорджио Марраподи был приглашен в наше министерство сегодня, ему было выражено наше недовольство демонстрацией запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Риме 4 июня 2022 года, на которой символы РПК и фотографии лидера террористов были выставлены на всеобщее обозрение", - сообщил собеседник агентства.
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В ходе встречи было выражено недовольство "выплескивающейся в публичную сферу черной пропагандой РПК, ее деятельностью под прикрытием НПО, предоставлением почетного гражданства террористам итальянскими муниципалитетами".
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.