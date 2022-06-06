https://ria.ru/20220606/italiya-1793604635.html

Посла Италии вызвали в МИД Турции из-за демонстрации сторонников РПК в Риме

Посла Италии вызвали в МИД Турции из-за демонстрации сторонников РПК в Риме - РИА Новости, 06.06.2022

Посла Италии вызвали в МИД Турции из-за демонстрации сторонников РПК в Риме

Посол Италии в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с демонстрацией сторонников РПК в Риме, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:31

2022-06-06T21:31

2022-06-06T21:31

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АНКАРА, 6 июн - РИА Новости. Посол Италии в Анкаре был вызван в МИД Турции в связи с демонстрацией сторонников РПК в Риме, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Посол Италии в Анкаре Джорджио Марраподи был приглашен в наше министерство сегодня, ему было выражено наше недовольство демонстрацией запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Риме 4 июня 2022 года, на которой символы РПК и фотографии лидера террористов были выставлены на всеобщее обозрение", - сообщил собеседник агентства.В ходе встречи было выражено недовольство "выплескивающейся в публичную сферу черной пропагандой РПК, ее деятельностью под прикрытием НПО, предоставлением почетного гражданства террористам итальянскими муниципалитетами".Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20210411/turtsiya-1727759792.html

https://ria.ru/20220522/finlyandiya-1790031639.html

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италия

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в мире, турция, италия, анкара (провинция)