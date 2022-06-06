Рейтинг@Mail.ru
Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220606/inoagenty-1793356060.html
Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию
Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию - РИА Новости, 06.06.2022
Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию
Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:13
2022-06-06T08:13
россия
политика
госдума рф
василий пискарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию. Совет Государственной Думы на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о включении в повестку пленарного заседания на 7 июня законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", - сообщается в Telegram-канал комиссии со ссылкой на слова Пискарева."До конца сессии остается не так много времени, однако мы рассчитываем, в случае поддержки законопроекта коллегами в первом чтении, на принятие закона в целом до ее завершения", - заявил глава комиссии.По словам Пискарева, цель инициативы – систематизация законодательства, регулирующего деятельность лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в России в интересах иностранных государств."Мы хотим сделать их деятельность предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов, а зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, чтобы использовались во благо нашей страны и общества, а не во вред", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220603/ran-1792879958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, госдума рф, василий пискарев
08:13 06.06.2022
 
Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию

Пискарев: закон о контроле за деятельностью иноагентов планируют принять в весеннюю сессию

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию. Совет Государственной Думы на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о включении в повестку пленарного заседания на 7 июня законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", - сообщается в Telegram-канал комиссии со ссылкой на слова Пискарева.
Президент РАН Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 13:34
Глава РАН потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть в СМИ
"До конца сессии остается не так много времени, однако мы рассчитываем, в случае поддержки законопроекта коллегами в первом чтении, на принятие закона в целом до ее завершения", - заявил глава комиссии.
По словам Пискарева, цель инициативы – систематизация законодательства, регулирующего деятельность лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в России в интересах иностранных государств.
"Мы хотим сделать их деятельность предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов, а зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, чтобы использовались во благо нашей страны и общества, а не во вред", - добавил парламентарий.
 
РоссияПолитикаГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала