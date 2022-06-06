https://ria.ru/20220606/inoagenty-1793356060.html

Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию

Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию - РИА Новости, 06.06.2022

Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию

Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:13

2022-06-06T08:13

2022-06-06T08:13

россия

политика

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию. Совет Государственной Думы на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о включении в повестку пленарного заседания на 7 июня законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", - сообщается в Telegram-канал комиссии со ссылкой на слова Пискарева."До конца сессии остается не так много времени, однако мы рассчитываем, в случае поддержки законопроекта коллегами в первом чтении, на принятие закона в целом до ее завершения", - заявил глава комиссии.По словам Пискарева, цель инициативы – систематизация законодательства, регулирующего деятельность лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в России в интересах иностранных государств."Мы хотим сделать их деятельность предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов, а зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, чтобы использовались во благо нашей страны и общества, а не во вред", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220603/ran-1792879958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, василий пискарев