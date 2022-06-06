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Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию
Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию - РИА Новости, 06.06.2022
Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию
Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:13
2022-06-06T08:13
2022-06-06T08:13
россия
политика
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию. Совет Государственной Думы на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о включении в повестку пленарного заседания на 7 июня законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", - сообщается в Telegram-канал комиссии со ссылкой на слова Пискарева."До конца сессии остается не так много времени, однако мы рассчитываем, в случае поддержки законопроекта коллегами в первом чтении, на принятие закона в целом до ее завершения", - заявил глава комиссии.По словам Пискарева, цель инициативы – систематизация законодательства, регулирующего деятельность лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в России в интересах иностранных государств."Мы хотим сделать их деятельность предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов, а зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, чтобы использовались во благо нашей страны и общества, а не во вред", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220603/ran-1792879958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, политика, госдума рф, василий пискарев
Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами в весеннюю сессию
Пискарев: закон о контроле за деятельностью иноагентов планируют принять в весеннюю сессию
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию, сообщил
председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Законопроект о контроле за деятельностью иноагентов планируется принять в весеннюю сессию. Совет Государственной Думы на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о включении в повестку пленарного заседания на 7 июня законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", - сообщается в Telegram-канал комиссии со ссылкой на слова Пискарева.
"До конца сессии остается не так много времени, однако мы рассчитываем, в случае поддержки законопроекта коллегами в первом чтении, на принятие закона в целом до ее завершения", - заявил глава комиссии.
По словам Пискарева, цель инициативы – систематизация законодательства, регулирующего деятельность лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в России
в интересах иностранных государств.
"Мы хотим сделать их деятельность предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов, а зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, чтобы использовались во благо нашей страны и общества, а не во вред", - добавил парламентарий.