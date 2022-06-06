https://ria.ru/20220606/importozameschenie-1793515118.html
Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций
Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций - РИА Новости, 06.06.2022
Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:12
2022-06-06T16:12
2022-06-06T16:12
импортозамещение
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики.На оперативном совещании с вице-премьерами он рассказал, что по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) будет подготовлен перечень конкретных поручений."Я коротко назову некоторые из них. Это создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Предложения по их персональному составу подготовит министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами, особенно с Минпромторгом", - сказал Мишустин.По его словам, научным центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании. Премьер добавил, что глава Минцифры до середины июля определит, кто войдет в состав центров компетенций и порядок их работы.Кроме того, правкомиссия по цифровому развитию должна будет рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы и представить перечень одобренных проектов."Необходимы также дополнительные меры поддержки по внедрению российских информационных технологий и программно-аппаратных комплексов. Эти предложения министерству цифрового развития совместно с Минпромторгом следует подготовить к 1 августа", - отметил Мишустин.Поддержка промышленных производств - один из приоритетов правительства, особенно в условиях внешних санкций, подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20220519/importozameschenie-1789395009.html
https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790948399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импортозамещение, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, михаил мишустин
Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций
Премьер Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил
создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики.
На оперативном совещании с вице-премьерами он рассказал, что по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) будет подготовлен перечень конкретных поручений.
"Я коротко назову некоторые из них. Это создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Предложения по их персональному составу подготовит министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами, особенно с Минпромторгом
", - сказал Мишустин.
По его словам, научным центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании. Премьер добавил, что глава Минцифры до середины июля определит, кто войдет в состав центров компетенций и порядок их работы.
Кроме того, правкомиссия по цифровому развитию должна будет рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы и представить перечень одобренных проектов.
"Необходимы также дополнительные меры поддержки по внедрению российских информационных технологий и программно-аппаратных комплексов. Эти предложения министерству цифрового развития совместно с Минпромторгом следует подготовить к 1 августа", - отметил Мишустин.
Поддержка промышленных производств - один из приоритетов правительства, особенно в условиях внешних санкций, подчеркнул премьер.