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Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций - РИА Новости, 06.06.2022
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Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций
Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций - РИА Новости, 06.06.2022
Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:12
2022-06-06T16:12
импортозамещение
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики.На оперативном совещании с вице-премьерами он рассказал, что по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) будет подготовлен перечень конкретных поручений."Я коротко назову некоторые из них. Это создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Предложения по их персональному составу подготовит министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами, особенно с Минпромторгом", - сказал Мишустин.По его словам, научным центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании. Премьер добавил, что глава Минцифры до середины июля определит, кто войдет в состав центров компетенций и порядок их работы.Кроме того, правкомиссия по цифровому развитию должна будет рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы и представить перечень одобренных проектов."Необходимы также дополнительные меры поддержки по внедрению российских информационных технологий и программно-аппаратных комплексов. Эти предложения министерству цифрового развития совместно с Минпромторгом следует подготовить к 1 августа", - отметил Мишустин.Поддержка промышленных производств - один из приоритетов правительства, особенно в условиях внешних санкций, подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20220519/importozameschenie-1789395009.html
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импортозамещение, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, михаил мишустин
16:12 06.06.2022
 
Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций

Премьер Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики.
На оперативном совещании с вице-премьерами он рассказал, что по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) будет подготовлен перечень конкретных поручений.
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"Я коротко назову некоторые из них. Это создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Предложения по их персональному составу подготовит министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами, особенно с Минпромторгом", - сказал Мишустин.
По его словам, научным центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании. Премьер добавил, что глава Минцифры до середины июля определит, кто войдет в состав центров компетенций и порядок их работы.
Кроме того, правкомиссия по цифровому развитию должна будет рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы и представить перечень одобренных проектов.
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"Необходимы также дополнительные меры поддержки по внедрению российских информационных технологий и программно-аппаратных комплексов. Эти предложения министерству цифрового развития совместно с Минпромторгом следует подготовить к 1 августа", - отметил Мишустин.
Поддержка промышленных производств - один из приоритетов правительства, особенно в условиях внешних санкций, подчеркнул премьер.
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ИмпортозамещениеЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияМихаил Мишустин
 
 
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