https://ria.ru/20220606/importozameschenie-1793515118.html

Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций

Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций - РИА Новости, 06.06.2022

Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:12

2022-06-06T16:12

2022-06-06T16:12

импортозамещение

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764758581_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_a4e3f1a397fd2e7449aa2117bcf761f5.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики.На оперативном совещании с вице-премьерами он рассказал, что по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) будет подготовлен перечень конкретных поручений."Я коротко назову некоторые из них. Это создание индустриальных центров компетенций, работа которых будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Предложения по их персональному составу подготовит министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами, особенно с Минпромторгом", - сказал Мишустин.По его словам, научным центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании. Премьер добавил, что глава Минцифры до середины июля определит, кто войдет в состав центров компетенций и порядок их работы.Кроме того, правкомиссия по цифровому развитию должна будет рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы и представить перечень одобренных проектов."Необходимы также дополнительные меры поддержки по внедрению российских информационных технологий и программно-аппаратных комплексов. Эти предложения министерству цифрового развития совместно с Минпромторгом следует подготовить к 1 августа", - отметил Мишустин.Поддержка промышленных производств - один из приоритетов правительства, особенно в условиях внешних санкций, подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20220519/importozameschenie-1789395009.html

https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790948399.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

импортозамещение, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, михаил мишустин