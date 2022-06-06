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Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.06.2022

Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи

Уже 340 российских автомобильных колонн доставили более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи в республики Донбасса и на Украину с начала эскалации военного... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:17

2022-06-06T10:17

2022-06-06T10:17

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уже 340 российских автомобильных колонн доставили более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи в республики Донбасса и на Украину с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего в ДНР, ЛНР и в освобожденные районы Украины 340 автомобильных колонн доставили 24,23 тысячи тонн гуманитарных грузов", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в освобожденные районы Украины поступило 8,58 тысячи тонн гумпомощи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия