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Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.06.2022
Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи
Уже 340 российских автомобильных колонн доставили более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи в республики Донбасса и на Украину с начала эскалации военного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:17
2022-06-06T10:17
2022-06-06T10:17
в мире
украина
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луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уже 340 российских автомобильных колонн доставили более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи в республики Донбасса и на Украину с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего в ДНР, ЛНР и в освобожденные районы Украины 340 автомобильных колонн доставили 24,23 тысячи тонн гуманитарных грузов", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в освобожденные районы Украины поступило 8,58 тысячи тонн гумпомощи.
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи
Более 24 тысяч тонн гумпомощи доставлено 340 колоннами в Донбасс и на Украину из России