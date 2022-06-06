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Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.06.2022
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Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 06.06.2022
Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи
Уже 340 российских автомобильных колонн доставили более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи в республики Донбасса и на Украину с начала эскалации военного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:17
2022-06-06T10:17
в мире
украина
донецкая народная республика
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россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уже 340 российских автомобильных колонн доставили более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи в республики Донбасса и на Украину с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Всего в ДНР, ЛНР и в освобожденные районы Украины 340 автомобильных колонн доставили 24,23 тысячи тонн гуманитарных грузов", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в освобожденные районы Украины поступило 8,58 тысячи тонн гумпомощи.
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
10:17 06.06.2022
 
Россия доставила в Донбасс и на Украину более 24 тысяч тонн гумпомощи

Более 24 тысяч тонн гумпомощи доставлено 340 колоннами в Донбасс и на Украину из России

© РИА Новости / Виталий ТимкивГрузовые автомобили с гуманитарной помощью для Херсонской области
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уже 340 российских автомобильных колонн доставили более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи в республики Донбасса и на Украину с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Всего в ДНР, ЛНР и в освобожденные районы Украины 340 автомобильных колонн доставили 24,23 тысячи тонн гуманитарных грузов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в освобожденные районы Украины поступило 8,58 тысячи тонн гумпомощи.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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