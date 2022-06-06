https://ria.ru/20220606/granty-1793500771.html

Гранты "Агростартап" в 2022 году получили 15 нижегородских фермеров

Гранты "Агростартап" в 2022 году получили 15 нижегородских фермеров - РИА Новости, 06.06.2022

Гранты "Агростартап" в 2022 году получили 15 нижегородских фермеров

Пятнадцать начинающих фермеров Нижегородской области стали получателями грантов "Агростартап" в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:31

2022-06-06T15:31

2022-06-06T15:31

нижегородская область

экономика

нижегородская область

фермеры

гранты

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Пятнадцать начинающих фермеров Нижегородской области стали получателями грантов "Агростартап" в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин.Господдержка предоставлена в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Губернатор Нижегородской области добавил, что в регионе ведется работа над комплексным развитием населенных пунктов, находящихся в отдалении от областного центра. Реализуется программа комплексного развития сельских территорий, проект "Вам решать!", программа поддержки молодых специалистов, устраивающихся на работу на предприятия в сельской местности, а также программы поддержки аграриев.Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что гранты предоставляются фермерам по результатам конкурсного отбора. "Победителей определяет комиссия, созданная при региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. В этом году получателями грантов "Агростартап" стали пятнадцать начинающих фермеров, чьи проекты набрали наибольшее количество баллов согласно заявленным критериям оценки", - сообщил Денисов.Общий объем грантовой поддержки составил около 66,8 миллиона рублей, из которых 64,1 миллиона рублей – средства федерального бюджета и 2,7 миллиона – областные субсидии. Поддержку получили фермеры с проектами в сфере молочного и мясного скотоводства, садоводства. Согласно представленным бизнес-планам, фермерские хозяйства направят полученные субсидии на приобретение сельхозтехники и оборудования, покупку сельскохозяйственных животных и земельных участков для выращивания на них кормовых культур и плодовых насаждений, а также на строительство молочной фермы.

https://ria.ru/20220606/podderzhka-1793495709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, нижегородская область, фермеры, гранты