Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре появится граффити с портретом героя спецоперации - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/graffiti-1793499325.html
В Краснодаре появится граффити с портретом героя спецоперации
В Краснодаре появится граффити с портретом героя спецоперации - РИА Новости, 06.06.2022
В Краснодаре появится граффити с портретом героя спецоперации
Портрет участника спецоперации, погибшего на Украине, появится на фасаде краснодарской многоэтажки вместо изображения экс-капитана сборной Испании по футболу... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:27
2022-06-06T15:31
специальная военная операция на украине
андрей бурлаков
краснодар
украина
испания
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40045/42/400454218_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_3401d11d015f516617ab24b5ba48a6bc.jpg
КРАСНОДАР, 6 июня – РИА Новости. Портрет участника спецоперации, погибшего на Украине, появится на фасаде краснодарской многоэтажки вместо изображения экс-капитана сборной Испании по футболу Серхио Рамоса, сообщил РИА Новости участник творческого объединения Stenaclub Алексей Серебрянников."Дом Рамоса" на улице Школьной, 15/2 появился в Краснодаре в июне 2018 года в преддверии чемпионата мира по футболу, когда на его торцевой стене, обращенной к дороге граффитисты нарисовали портрет тогдашнего капитана сборной Испании. Портрет на девятиэтажке был изображен в честь прибытия в Краснодар испанцев на пути следования к официальной базе команды в Академию ФК "Краснодар". Четыре года спустя на объекте снова появились стрит-артовцы, которые начали закрашивать портрет испанца."Инициаторы - отдел по делам молодежи Краснодара. Тема патриотическая. Андрей Бурлаков, майор, погиб на Украине еще в начале (спецоперации – ред.)... Только мы сделали фон, сейчас сделаем китель, а завтра - портрет. Портрет Рамоса полностью закрасим сегодня вечером или завтра", - рассказал агентству Серебрянников.О гибели гвардии майора Андрея Бурлакова в боях за аэропорт Херсона в конце февраля сообщила анапская газета. Отмечалось, что российский военный был награжден орденом Мужества посмертно и был похоронен на центральном кладбище в Анапе.
https://ria.ru/20220603/graffiti-1792903429.html
https://ria.ru/20220526/proval-1790757398.html
краснодар
украина
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40045/42/400454218_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3cc752534a30b5e93804d146e521e19a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей бурлаков, краснодар, украина, испания, россия, ситуация в днр и лнр
15:27 06.06.2022 (обновлено: 15:31 06.06.2022)
 
В Краснодаре появится граффити с портретом героя спецоперации

В Краснодаре граффити с футболистом Рамосом заменят на изображение героя спецоперации

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 июня – РИА Новости. Портрет участника спецоперации, погибшего на Украине, появится на фасаде краснодарской многоэтажки вместо изображения экс-капитана сборной Испании по футболу Серхио Рамоса, сообщил РИА Новости участник творческого объединения Stenaclub Алексей Серебрянников.
"Дом Рамоса" на улице Школьной, 15/2 появился в Краснодаре в июне 2018 года в преддверии чемпионата мира по футболу, когда на его торцевой стене, обращенной к дороге граффитисты нарисовали портрет тогдашнего капитана сборной Испании. Портрет на девятиэтажке был изображен в честь прибытия в Краснодар испанцев на пути следования к официальной базе команды в Академию ФК "Краснодар". Четыре года спустя на объекте снова появились стрит-артовцы, которые начали закрашивать портрет испанца.
Граффити с изображением бабушки с красным флагом - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 14:31Специальная военная операция на Украине
В Бердянске вандалы испортили граффити с бабушкой с флагом СССР
"Инициаторы - отдел по делам молодежи Краснодара. Тема патриотическая. Андрей Бурлаков, майор, погиб на Украине еще в начале (спецоперации – ред.)... Только мы сделали фон, сейчас сделаем китель, а завтра - портрет. Портрет Рамоса полностью закрасим сегодня вечером или завтра", - рассказал агентству Серебрянников.
О гибели гвардии майора Андрея Бурлакова в боях за аэропорт Херсона в конце февраля сообщила анапская газета. Отмечалось, что российский военный был награжден орденом Мужества посмертно и был похоронен на центральном кладбище в Анапе.
Патриотическое граффити - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 04:29
В США признали обреченность попыток сделать Россию изгоем
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БурлаковКраснодарУкраинаИспанияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала