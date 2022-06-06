https://ria.ru/20220606/graffiti-1793499325.html

В Краснодаре появится граффити с портретом героя спецоперации

В Краснодаре появится граффити с портретом героя спецоперации - РИА Новости, 06.06.2022

В Краснодаре появится граффити с портретом героя спецоперации

Портрет участника спецоперации, погибшего на Украине, появится на фасаде краснодарской многоэтажки вместо изображения экс-капитана сборной Испании по футболу... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:27

2022-06-06T15:27

2022-06-06T15:31

специальная военная операция на украине

андрей бурлаков

краснодар

украина

испания

россия

ситуация в днр и лнр

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КРАСНОДАР, 6 июня – РИА Новости. Портрет участника спецоперации, погибшего на Украине, появится на фасаде краснодарской многоэтажки вместо изображения экс-капитана сборной Испании по футболу Серхио Рамоса, сообщил РИА Новости участник творческого объединения Stenaclub Алексей Серебрянников."Дом Рамоса" на улице Школьной, 15/2 появился в Краснодаре в июне 2018 года в преддверии чемпионата мира по футболу, когда на его торцевой стене, обращенной к дороге граффитисты нарисовали портрет тогдашнего капитана сборной Испании. Портрет на девятиэтажке был изображен в честь прибытия в Краснодар испанцев на пути следования к официальной базе команды в Академию ФК "Краснодар". Четыре года спустя на объекте снова появились стрит-артовцы, которые начали закрашивать портрет испанца."Инициаторы - отдел по делам молодежи Краснодара. Тема патриотическая. Андрей Бурлаков, майор, погиб на Украине еще в начале (спецоперации – ред.)... Только мы сделали фон, сейчас сделаем китель, а завтра - портрет. Портрет Рамоса полностью закрасим сегодня вечером или завтра", - рассказал агентству Серебрянников.О гибели гвардии майора Андрея Бурлакова в боях за аэропорт Херсона в конце февраля сообщила анапская газета. Отмечалось, что российский военный был награжден орденом Мужества посмертно и был похоронен на центральном кладбище в Анапе.

https://ria.ru/20220603/graffiti-1792903429.html

https://ria.ru/20220526/proval-1790757398.html

краснодар

украина

испания

россия

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андрей бурлаков, краснодар, украина, испания, россия, ситуация в днр и лнр