https://ria.ru/20220606/gosokhotnadzor-1793435847.html

Здание госохотнадзора в Хабаровском крае построят к 5 сентября

Здание госохотнадзора в Хабаровском крае построят к 5 сентября - РИА Новости, 06.06.2022

Здание госохотнадзора в Хабаровском крае построят к 5 сентября

Новое здание госохотнадзора в Хабаровском крае сдадут ко II Международному форуму по сохранению тигра, который пройдет 5 сентября, заявил губернатор Михаил... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:51

2022-06-06T12:51

2022-06-06T13:09

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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Новое здание госохотнадзора в Хабаровском крае сдадут ко II Международному форуму по сохранению тигра, который пройдет 5 сентября, заявил губернатор Михаил Дегтярев.В понедельник с рабочим визитом в Хабаровск прибыл министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко. Он проинспектировал ход строительства штаба службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края в селе Сосновка Хабаровского района."Эта служба нам очень нужна. Конфликтные ситуации с участием краснокнижного животного у нас возникают все чаще. Только за май произошло шесть инцидентов: тигр выходил к школе в поселок Таежное, нападал на домашних животных в районе имени Лазо. Объект мы обязались ввести к открытию II Международного форума по сохранению тигра, который состоится 5 сентября, в рамках ВЭФ-2022", - написал Дегтярев после встречи в Telegram.В конце апреля в рамках предыдущего рабочего визита министр юстиции РФ и глава региона заложили первый камень в будущий административный комплекс госохотнадзора в Сосновке. Госохотнадзор обзаведется новым административным зданием, на базе которого будет создан Региональный центр борьбы с браконьерством. Здание построят на месте бывшей базы лесоохраны на средства АНО "Центр "Амурский тигр". Его оснастят системами наблюдения и слежения за тиграми в ареале их обитания. Кроме того, здесь появится диспетчерская, куда будет стекаться вся оперативная информация о случаях браконьерства. Для этого будет установлено оборудование, а в районах планируют размещать камеры видеофиксации. Курирует строительство АНО "Центр "Амурский тигр". Это второй офис охотнадзора на Дальнем Востоке. Первый был открыт в приморском Уссурийске в сентябре 2020 года.Побывав на стройплощадке, глава региона и министр юстиции РФ высоко оценили промежуточные результаты стройки – скорость и качество сборки конструкции домокомплекта, изготовленного для административного комплекса ведомства."За месяц и 10 дней мы набрали хороший темп, качество радует. Уверен, что это будет прекрасный объект из экологически чистого материала. Таким образом, краевая служба госохотнадзора получит в пользование современное здание, где предусмотрено все для эффективной работы", - отметил Чуйченко.По его словам, на территории Хабаровского края развернута финансовая поддержка сотрудников охотнадзора. "Мы будем дальше продолжать заниматься их экипировкой, включая форменную одежду и специальное оружие, средства связи. Ну и все, что необходимо, чтобы они эффективно осуществляли свои функции", - уточнил он.Глава Минюста сказал, что все регионы Дальнего Востока, на которые распространяется ареал обитания амурских тигров, нуждаются в собственных базах управлений охотнадзора с системами слежения за дикими животными."Ведь это не только офис, это и мастерские, это и гаражи, где будет храниться и обслуживаться техника, которая будет использоваться для охраны ареала обитания амурского тигра. Кроме того, здесь будет цех кормоподготовки. Соответственно, здесь межрейдовая база будет, где сотрудники охотнадзора будут иметь возможность провести время и отдохнуть между рейсами", - уверен министр.Обсуждение дальнейших шагов реализации масштабного проекта продолжилось в рамках совещания под председательством федерального министра, в котором приняли участие руководители профильных министерств и ведомства правительства Хабаровского края. Так, параллельно с работой строительной бригады проводится подготовка к прокладке инженерных сетей: трасс водоснабжения, водоотведения, сточных вод, отопления и т.п. По остальным объектам – ремонтному боксу, гаражу и котельной – продолжается отбор подрядчиков, разрабатывается вся сметная документация.Амурский тигр занесен в Красные книги Международного союза охраны природы и России. По последним данным, на Дальнем Востоке живут порядка 600 особей. Это 95% мировой популяции хищника. По данным АНО "Центр "Амурский тигр", на территории нашего региона обитает 140 краснокнижных хищников. Семь лет назад насчитывалось не более 110 особей. Динамику обеспечивает в том числе успешная борьба с незаконной охотой. В течение всей зимы 2021/2022 проводился сплошной учет зверя, его считали по всему ареалу: в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Окончательные итоги учета хищника специалисты центра подведут в сентябре.

https://ria.ru/20220601/degtyarev-1792260308.html

https://ria.ru/20220517/otdykh-1788972195.html

https://ria.ru/20220506/domokomplekty-1787122374.html

https://ria.ru/20220504/zhile-1786752335.html

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Владимир Лаврентьев

общество, хабаровский край, россия, михаил дегтярев, международный союз охраны природы, дальний восток