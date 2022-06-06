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В ГД внесли проект о назначении Делимханова первым замглавы комитета - РИА Новости, 06.06.2022
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В ГД внесли проект о назначении Делимханова первым замглавы комитета
В ГД внесли проект о назначении Делимханова первым замглавы комитета - РИА Новости, 06.06.2022
В ГД внесли проект о назначении Делимханова первым замглавы комитета
Депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации РФ на Украине, могут назначить первым зампредседателя комитета палаты по... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:24
2022-06-06T16:37
россия
политика
госдума рф
адам делимханов
мариуполь
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вячеслав володин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации РФ на Украине, могут назначить первым зампредседателя комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции, проект постановления о назначении внесен в ГД."Избрать депутата Государственной Думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции", - говорится в документе.Накануне о том, что Володин провел встречу с главой Чечни и депутатами от региона, сообщалось в Telegram-канале Госдумы, пресс-служба палаты деталей встречи не уточнила. На встрече присутствовали Делимханов, а также депутаты Ахмед Догаев, Шамсаил Саралиев и Руслан Лечхаджиев.Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи со спикером Госдумы в Москве рассказал, что Володин выразил благодарность Делимханову за вклад в освобождение Мариуполя.
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россия, политика, госдума рф, адам делимханов, мариуполь, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вячеслав володин
16:24 06.06.2022 (обновлено: 16:37 06.06.2022)
 
В ГД внесли проект о назначении Делимханова первым замглавы комитета

В ГД внесли проект о назначении Адама Делимханова первым замглавы комитета по безопасности

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАдам Делимханов
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Адам Делимханов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации РФ на Украине, могут назначить первым зампредседателя комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции, проект постановления о назначении внесен в ГД.
"Избрать депутата Государственной Думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции", - говорится в документе.
Член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Накануне о том, что Володин провел встречу с главой Чечни и депутатами от региона, сообщалось в Telegram-канале Госдумы, пресс-служба палаты деталей встречи не уточнила. На встрече присутствовали Делимханов, а также депутаты Ахмед Догаев, Шамсаил Саралиев и Руслан Лечхаджиев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи со спикером Госдумы в Москве рассказал, что Володин выразил благодарность Делимханову за вклад в освобождение Мариуполя.
 
РоссияПолитикаГосдума РФАдам ДелимхановМариупольРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Вячеслав Володин
 
 
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