https://ria.ru/20220606/gosduma-1793519191.html

В ГД внесли проект о назначении Делимханова первым замглавы комитета

В ГД внесли проект о назначении Делимханова первым замглавы комитета - РИА Новости, 06.06.2022

В ГД внесли проект о назначении Делимханова первым замглавы комитета

Депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации РФ на Украине, могут назначить первым зампредседателя комитета палаты по... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:24

2022-06-06T16:24

2022-06-06T16:37

россия

политика

госдума рф

адам делимханов

мариуполь

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

вячеслав володин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации РФ на Украине, могут назначить первым зампредседателя комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции, проект постановления о назначении внесен в ГД."Избрать депутата Государственной Думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции", - говорится в документе.Накануне о том, что Володин провел встречу с главой Чечни и депутатами от региона, сообщалось в Telegram-канале Госдумы, пресс-служба палаты деталей встречи не уточнила. На встрече присутствовали Делимханов, а также депутаты Ахмед Догаев, Шамсаил Саралиев и Руслан Лечхаджиев.Глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи со спикером Госдумы в Москве рассказал, что Володин выразил благодарность Делимханову за вклад в освобождение Мариуполя.

https://ria.ru/20220426/ukaz-1785501228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, адам делимханов, мариуполь, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вячеслав володин