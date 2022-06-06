https://ria.ru/20220606/gosduma-1793496154.html
В ГД предложили оформлять больничные работающим по гражданскому договору
В ГД предложили оформлять больничные работающим по гражданскому договору - РИА Новости, 06.06.2022
В ГД предложили оформлять больничные работающим по гражданскому договору
В Госдуме предлагают проработать возможность предоставления больничных листов не только тем, кто работает по трудовому договору, но работающим по договору... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:18
2022-06-06T15:18
2022-06-06T15:18
россия
общество
госдума рф
единая россия
андрей исаев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Госдуме предлагают проработать возможность предоставления больничных листов не только тем, кто работает по трудовому договору, но работающим по договору гражданско-правового характера (ГПХ), сообщил журналистам замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев."Впервые в нашей истории предлагается, что больничные листы начнут получать не только лица, работающие по трудовому договору, но и лица, работающие по гражданско-правовому договору", - сказал он во время пресс-подхода.Исаев добавил, что постепенно будет увеличен порог оплаты больничных листов."Потолок, с которого брались взносы в пенсионный фонд, был, максимальный, 1,5 миллиона рублей, а в больничный, в фонд социального страхования - миллион рублей. Это что означает? Что такое потолок? Это то, до чего страхуется заработная плата… По отношению к больничным листам это означало, что устанавливался порог, выше которого тебе больничный не оплачивают… Этот порог будет в полтора раза постепенно поднят", - отметил он.
https://ria.ru/20220208/bolnichnyy-1771586626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, единая россия, андрей исаев
В ГД предложили оформлять больничные работающим по гражданскому договору
В ГД предложили оформлять больничные листы тем, кто работает по гражданскому договору
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Госдуме предлагают проработать возможность предоставления больничных листов не только тем, кто работает по трудовому договору, но работающим по договору гражданско-правового характера (ГПХ), сообщил журналистам замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Впервые в нашей истории предлагается, что больничные листы начнут получать не только лица, работающие по трудовому договору, но и лица, работающие по гражданско-правовому договору", - сказал он
во время пресс-подхода.
Исаев добавил, что постепенно будет увеличен порог оплаты больничных листов.
"Потолок, с которого брались взносы в пенсионный фонд, был, максимальный, 1,5 миллиона рублей, а в больничный, в фонд социального страхования - миллион рублей. Это что означает? Что такое потолок? Это то, до чего страхуется заработная плата… По отношению к больничным листам это означало, что устанавливался порог, выше которого тебе больничный не оплачивают… Этот порог будет в полтора раза постепенно поднят", - отметил он.