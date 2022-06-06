https://ria.ru/20220606/gmo-1793529386.html

Роспотребнадзор нашел в американской лапше генетически модифицированную сою

Роспотребнадзор нашел в американской лапше генетически модифицированную сою - РИА Новости, 06.06.2022

Роспотребнадзор нашел в американской лапше генетически модифицированную сою

Генетически модифицированная соя обнаружена в американской лапше быстрого приготовления "NISSIN Cup Noodle с говядиной", приняты меры по приостановке ввоза и... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:55

2022-06-06T16:55

2022-06-06T16:56

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

продукты

еда

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Генетически модифицированная соя обнаружена в американской лапше быстрого приготовления "NISSIN Cup Noodle с говядиной", приняты меры по приостановке ввоза и обращения данной продукции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Роспотребнадзор информирует об обнаружении в американской лапше быстрого приготовления "NISSIN Cup Noodle с говядиной", (производитель – NISSIN FOODS (USA) CO, дата изготовления – 04.10.2021, срок годности – 12 мес) генетически модифицированной сои", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор принял меры по приостановлению ввоза и обращения данной продукции, чтобы не допустить негативного воздействия на здоровье людей, уточнили в пресс-службе."В случае выявления указанной продукции в обороте настоятельно рекомендуем уведомлять о факте ее реализации органы Роспотребнадзора, а в случае приобретения – не употреблять ее в пищу", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20210901/putin-1748133195.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), продукты, еда