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Роспотребнадзор нашел в американской лапше генетически модифицированную сою - РИА Новости, 06.06.2022
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Роспотребнадзор нашел в американской лапше генетически модифицированную сою
Роспотребнадзор нашел в американской лапше генетически модифицированную сою - РИА Новости, 06.06.2022
Роспотребнадзор нашел в американской лапше генетически модифицированную сою
Генетически модифицированная соя обнаружена в американской лапше быстрого приготовления "NISSIN Cup Noodle с говядиной", приняты меры по приостановке ввоза и... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:55
2022-06-06T16:56
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
продукты
еда
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Генетически модифицированная соя обнаружена в американской лапше быстрого приготовления "NISSIN Cup Noodle с говядиной", приняты меры по приостановке ввоза и обращения данной продукции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Роспотребнадзор информирует об обнаружении в американской лапше быстрого приготовления "NISSIN Cup Noodle с говядиной", (производитель – NISSIN FOODS (USA) CO, дата изготовления – 04.10.2021, срок годности – 12 мес) генетически модифицированной сои", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор принял меры по приостановлению ввоза и обращения данной продукции, чтобы не допустить негативного воздействия на здоровье людей, уточнили в пресс-службе."В случае выявления указанной продукции в обороте настоятельно рекомендуем уведомлять о факте ее реализации органы Роспотребнадзора, а в случае приобретения – не употреблять ее в пищу", - подчеркнули в ведомстве.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), продукты, еда
16:55 06.06.2022 (обновлено: 16:56 06.06.2022)
 
Роспотребнадзор нашел в американской лапше генетически модифицированную сою

Роспотребнадзор нашел в лапше из США "NISSIN Cup Noodle" генетически модифицированную сою

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Генетически модифицированная соя обнаружена в американской лапше быстрого приготовления "NISSIN Cup Noodle с говядиной", приняты меры по приостановке ввоза и обращения данной продукции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор информирует об обнаружении в американской лапше быстрого приготовления "NISSIN Cup Noodle с говядиной", (производитель – NISSIN FOODS (USA) CO, дата изготовления – 04.10.2021, срок годности – 12 мес) генетически модифицированной сои", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор принял меры по приостановлению ввоза и обращения данной продукции, чтобы не допустить негативного воздействия на здоровье людей, уточнили в пресс-службе.
"В случае выявления указанной продукции в обороте настоятельно рекомендуем уведомлять о факте ее реализации органы Роспотребнадзора, а в случае приобретения – не употреблять ее в пищу", - подчеркнули в ведомстве.
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