https://ria.ru/20220606/ginekologiya-1793023469.html

Кровавые слезы: гинекологи обсудят самую загадочную болезнь века

Кровавые слезы: гинекологи обсудят самую загадочную болезнь века - РИА Новости, 06.06.2022

Кровавые слезы: гинекологи обсудят самую загадочную болезнь века

Роботическая хирургия, операции на плоде в утробе матери, онкология репродуктивной системы — 7 июня в Москве открывается конгресс "Новые технологии в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:00

2022-06-06T08:00

2022-06-06T08:04

лейла адамян

российская академия наук

общество

центр акушерства, гинекологии и перинатологии

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Роботическая хирургия, операции на плоде в утробе матери, онкология репродуктивной системы — 7 июня в Москве открывается конгресс "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний". В течение четырех дней врачи с мировыми именами будут делиться с коллегами авторскими методиками и клиническими рекомендациями. Особое внимание уделят эндоскопической хирургии: участники смогут следить за трансляциями из операционных в режиме реального времени. О программе рассказала РИА Новости одна из руководителей съезда — академик РАН Лейла Адамян."Сохранить репродуктивный возраст"Этот конгресс — тридцать пятый по счету. Впервые он прошел в 1991-м, когда была основана Российская ассоциация гинекологов-эндоскопистов. Врачи из разных городов с помощью трансляции смогли проследить за ходом лапароскопической операции."До этого технологию использовали лишь для диагностики женских заболеваний и лечения внематочной беременности. Но чтобы лапароскопия применялась как доступ для удаления матки или опухолей — такое было впервые", — вспоминает заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, профессор Лейла Адамян.Благодаря конгрессу методика довольно быстро распространилась среди гинекологов в регионах. После этого в Центр Кулакова врачи стали приезжать на регулярной основе."Знакомились с техникой, потом оставались у нас на несколько недель на практику. Сохранилось это и сейчас: участникам конгресса мы показываем операции, знакомим с оборудованием, потом обучаем в своих симуляционных центрах. В этом плане конгресс уникален, он является реальной школой подготовки кадров", — говорит Адамян.Одно из основных направлений в этом году — роботическая хирургия. Врач сидит за консолью и с помощью джойстиков дистанционно управляет манипуляторами — "руками". По словам Лейлы Адамян, именно за такими операциями будущее, ведь у них даже по сравнению с малотравматичными лапороскопическими множество преимуществ."Во-первых, это комфорт для хирурга. Порой операции длятся часами, и усталость врача может отразиться на пациенте. Робот же точен всегда. Во-вторых, человеческая рука не поворачивается на 360 градусов, а манипуляторы могут. Все это позволяет делать разрезы аккуратнее, избегать кровотечений. Нервные окончания не разрушаются, болевой синдром минимален", — объясняет главный внештатный гинеколог Минздрава.Роботизированная техника отлично показала себя при лечении пациенток со множественными миомами — они удаляются почти бескровно. При доброкачественных опухолях есть возможность сохранить овариальную (яичниковую) ткань, и, как следствие, — не сокращать репродуктивный возраст.Загадочная тканьНа конгрессе будут говорить и о гистероскопических операциях — еще одном направлении малоинвазивной хирургии. Если при лапароскопии доступ осуществляют через небольшие отверстия на передней брюшной стенке или в пупке, то при гистероскопии инструмент вводят в матку через влагалище."С помощью этой технологии можно удалить любые внутриматочные образования: полипы, синехии, перегородки, — перечисляет Адамян. — После таких вмешательств не бывает рецидивов, почти сразу женщина встает и уходит домой".Несколько пленарных заседаний будут посвящены эндометриозу — патологии, при которой ткань слизистой оболочки матки разрастается за пределами органа. По словам собеседницы агентства, это одно из самых загадочных заболеваний в гинекологии: его изучают разные институты по всему миру на протяжении 150 лет. Ежегодно появляются новые технологии лечения, но единого подхода пока так и не нашли.Эндометриоз может проникать за пределы репродуктивной системы женщины: разрастаться в мочевом пузыре, кишечнике, легких. Перебираясь на другие органы, патологическая ткань ведет себя так же, как и ткань матки, вызывая кровотечения. При редких формах, когда эндометриоз локализован в бронхах или камере глаза, у больной наблюдаются кровавые слезы и кровохарканье."Порой эндометриоз не проявляется объемными разрастаниями, но даже одна-две точки могут вызвать невыносимые боли, которые мешают нормальной половой жизни и приводят к бесплодию", — уточняет главный внештатный гинеколог Минздрава.Наиболее сильные боли — у молодых женщин. При этом эндометриоз очень поздно диагностируется. Обычно, прежде чем врачи смогут поставить диагноз, проходит больше семи лет. "Хотя даже у девочек в подростковом возрасте эта патология может быть в зачаточном состоянии", — добавляет Адамян.Еще одно направление конгресса — фетальная хирургия. Операции проводят, когда плод находится в утробе матери. Такие вмешательства позволяют уберечь ребенка от инвалидности, сохранить ему жизнь."Таким способом можно прооперировать водянку плода, spina bifida (расщелину позвоночника), пороки развития почек. Еще одна частая патология — неправильное распределение сосудистого бассейна между двумя плодами, когда у обоих одна плацента. С помощью фетальной хирургии можно разделить этот бассейн, дать каждому плоду возможность снабжаться кровью отдельно", — рассказывает академик Адамян.Эксперты из тринадцати странВсего в ХХХV конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" примут участие 70 российских и 32 международных эксперта из 13 стран. Внутриматочную хирургию будет представлять создатель гистероскопа профессор Жак Аму из Франции. Школу лапароскопической медицины возглавит профессор Арно Ваттьез из ОАЭ. Роботохирургию — профессор Жак Мореско, создатель самого крупного в мире центра по этому направлению в Страсбурге. Полный список иностранных специалистов можно посмотреть здесь. "Все приглашенные эксперты — президенты медицинских ассоциаций в своих странах", — отмечает Адамян.Она не скрывает: боялась, что международная ситуация отразится на списке участников конгресса. "Когда звонила, предполагала, что кто-то из спикеров может отказаться. Но ни один так не поступил. Говорили: "Мы уже столько лет работаем вместе, поэтому хотим, чтобы эта цепь не прерывалась".В этом году съезд пройдет онлайн — за трансляцией можно будет следить на площадке РИА Новости. Руководители конгресса — заместитель директора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, академик РАН Лейла Адамян и директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, академик РАН Геннадий Сухих.Участие бесплатное, необходима лишь предварительная регистрация. Каждый слушатель может посетить все сессии конгресса, получит сертификат. В конце программы будет конкурс молодых ученых.

https://ria.ru/20220418/meditsina-1783559123.html

https://ria.ru/20220225/detorozhdenie-1774935739.html

https://ria.ru/20211007/minzdrav-1753586888.html

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2022

Анастасия Гнединская

Анастасия Гнединская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Гнединская

лейла адамян, российская академия наук, общество, центр акушерства, гинекологии и перинатологии