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Глава МИД Германии поставила на место украинского посла - РИА Новости, 06.06.2022
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Глава МИД Германии поставила на место украинского посла
Глава МИД Германии поставила на место украинского посла - РИА Новости, 06.06.2022
Глава МИД Германии поставила на место украинского посла
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом Андреем Мельником, пишет Bild. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:59
2022-06-06T12:31
в мире
украина
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом Андреем Мельником, пишет Bild. "Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами", — заявили в немецком дипломатическом ведомстве. При этом министр добавила, что она постоянно на связи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Мельник в ответ раскритиковал Бербок."Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины", — сказал он, добавив, что ничто не заменит "конфиденциальную беседу".Мельник постоянно позволяет себе резкие высказывания, осуждая Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Накануне он заявил, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html
https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791461546.html
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в мире, украина, германия, анналена бербок
08:59 06.06.2022 (обновлено: 12:31 06.06.2022)
 
Глава МИД Германии поставила на место украинского посла

Глава МИД Германии Бербок отказалась встречаться с послом Украины Мельником

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом Андреем Мельником, пишет Bild.
"Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами", — заявили в немецком дипломатическом ведомстве.
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При этом министр добавила, что она постоянно на связи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мельник в ответ раскритиковал Бербок.

"Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины", — сказал он, добавив, что ничто не заменит "конфиденциальную беседу".

Мельник постоянно позволяет себе резкие высказывания, осуждая Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Накануне он заявил, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю".
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На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.
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