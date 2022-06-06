08:59 06.06.2022 (обновлено: 12:31 06.06.2022)
Глава МИД Германии поставила на место украинского посла
Глава МИД Германии Бербок отказалась встречаться с послом Украины Мельником
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом Андреем Мельником, пишет Bild.
"Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами", — заявили в немецком дипломатическом ведомстве.
При этом министр добавила, что она постоянно на связи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мельник в ответ раскритиковал Бербок.
"Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины", — сказал он, добавив, что ничто не заменит "конфиденциальную беседу".
Мельник постоянно позволяет себе резкие высказывания, осуждая Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Накануне он заявил, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю".
"Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины", — сказал он, добавив, что ничто не заменит "конфиденциальную беседу".
Мельник постоянно позволяет себе резкие высказывания, осуждая Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Накануне он заявил, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.