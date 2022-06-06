https://ria.ru/20220606/germaniya-1793361749.html

Глава МИД Германии поставила на место украинского посла

Глава МИД Германии поставила на место украинского посла - РИА Новости, 06.06.2022

Глава МИД Германии поставила на место украинского посла

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом Андреем Мельником, пишет Bild. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:59

2022-06-06T08:59

2022-06-06T12:31

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украина

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом Андреем Мельником, пишет Bild. "Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами", — заявили в немецком дипломатическом ведомстве. При этом министр добавила, что она постоянно на связи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Мельник в ответ раскритиковал Бербок."Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины", — сказал он, добавив, что ничто не заменит "конфиденциальную беседу".Мельник постоянно позволяет себе резкие высказывания, осуждая Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Накануне он заявил, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791461546.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220605/posol-1793288233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, анналена бербок