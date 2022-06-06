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Умерла женщина, детское лицо которой изображено на упаковках питания Gerber

Умерла женщина, детское лицо которой изображено на упаковках питания Gerber - РИА Новости, 06.06.2022

Умерла женщина, детское лицо которой изображено на упаковках питания Gerber

Женщина, ставшая лицом детского питания Gerber, умерла в возрасте 95 лет, сообщила компания Gerber Products Company. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T04:50

2022-06-06T04:50

2022-06-06T09:13

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Женщина, ставшая лицом детского питания Gerber, умерла в возрасте 95 лет, сообщила компания Gerber Products Company.В компании отметили, что Кук была учительницей и писательницей.Согласно сообщению на сайте Gerber, компания в 1928 году провела конкурс с целью "найти лицо для рекламной кампании детского питания". Художница Дороти Хоуп Смит представила простой набросок, сделанный углем, и отметила, что завершит его, если выиграет. В результате именно набросок (на нем была изображена Кук) стал победителем конкурса, и в Gerber настояли, чтобы иллюстрация осталась эскизом.Иллюстрация стала настолько популярной, что в 1931 году Gerber приняла ее в качестве официального товарного знака. Отмечается, что личность ребенка, изображенного на рисунке, "держалась в секрете" 40 лет, до 1978 года. В США на эскизе узнавали то кинозвезд Хамфри Богарта и Элизабет Тейлор, то сенатора Боба Доула и других, однако в действительности малышкой была Энн Тернер Кук.

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