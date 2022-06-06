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В ЮАР сообщили о намерениях "Газпрома" инвестировать в компании страны
В ЮАР сообщили о намерениях "Газпрома" инвестировать в компании страны - РИА Новости, 06.06.2022
В ЮАР сообщили о намерениях "Газпрома" инвестировать в компании страны
"Газпром" ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций, причем проект с южноафриканской Sasol находится в стадии согласования, заявил в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:07
2022-06-06T09:07
2022-06-06T10:05
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Газпром" ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций, причем проект с южноафриканской Sasol находится в стадии согласования, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука."Он еще в процессе согласования, пока не было финальной стадии переговоров", - сказал посол, отвечая на вопрос о состоянии совместного проекта "Газпрома" и Sasol.Он добавил, что такие же переговоры ведёт с южноафриканскими компаниями "Русгидро"."Ведутся переговоры. Но все обсуждения 24 февраля приостановились… с обеих сторон – российской и со стороны ЮАР", - сказал посол.Читайте полный текст интервью посла ЮАР в России Мзувукиле Макетуки >>
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в мире, экономика, газпром, русгидро, россия, юар
09:07 06.06.2022 (обновлено: 10:05 06.06.2022)
В ЮАР сообщили о намерениях "Газпрома" инвестировать в компании страны
Посол ЮАР Макетука: "Газпром" ведет переговоры с компаниями из ЮАР с целью инвестирования