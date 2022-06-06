https://ria.ru/20220606/gazprom-1793364264.html

В ЮАР сообщили о намерениях "Газпрома" инвестировать в компании страны

В ЮАР сообщили о намерениях "Газпрома" инвестировать в компании страны - РИА Новости, 06.06.2022

В ЮАР сообщили о намерениях "Газпрома" инвестировать в компании страны

"Газпром" ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций, причем проект с южноафриканской Sasol находится в стадии согласования, заявил в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:07

2022-06-06T09:07

2022-06-06T10:05

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Газпром" ведёт переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций, причем проект с южноафриканской Sasol находится в стадии согласования, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука."Он еще в процессе согласования, пока не было финальной стадии переговоров", - сказал посол, отвечая на вопрос о состоянии совместного проекта "Газпрома" и Sasol.Он добавил, что такие же переговоры ведёт с южноафриканскими компаниями "Русгидро"."Ведутся переговоры. Но все обсуждения 24 февраля приостановились… с обеих сторон – российской и со стороны ЮАР", - сказал посол.Читайте полный текст интервью посла ЮАР в России Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

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в мире, экономика, газпром, русгидро, россия, юар