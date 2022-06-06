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ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии - РИА Новости, 06.06.2022
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ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии
ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии - РИА Новости, 06.06.2022
ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии
Нерешительность Евросоюза в вопросе введения эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от продажи энергоресурсов, написал в колонке для чешского... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:25
2022-06-06T09:09
экономика
цены на нефть
россия
украина
европа
роснефть
газпром
евросоюз
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нерешительность Евросоюза в вопросе введения эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от продажи энергоресурсов, написал в колонке для чешского издания iDNES.cz экономист Лукаш Кованда.По его словам, в этом году дивиденды "Роснефти" и "Газпрома" будут рекордными за всю историю.Эксперт подчеркнул, что российским энергетическим компаниям благоприятствовали и разногласия в Евросоюзе. При этом, отметил он, объявление о поэтапном отказе стран сообщества от импорта российской нефти привело к укреплению рубля."Первая реакция рынка наводит на мысль, что для России и российских компаний ничего принципиально не изменится", — считает экономист.На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.В Москве отмечали, что эти меры прежде всего скажутся на самом Западе, вызвав рост цен на продукты и топливо. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, цены на нефть, россия, украина, европа, роснефть, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, чехия
06:25 06.06.2022 (обновлено: 09:09 06.06.2022)
 
ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии

Экономист Кованда: нерешительность ЕС по эмбарго обеспечила "Газпрому" рекордные дивиденды

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нерешительность Евросоюза в вопросе введения эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от продажи энергоресурсов, написал в колонке для чешского издания iDNES.cz экономист Лукаш Кованда.
По его словам, в этом году дивиденды "Роснефти" и "Газпрома" будут рекордными за всю историю.

"Что-то не похоже, чтобы санкции и эмбарго им сейчас очень мешали. До сих пор получать высокую прибыль им помогал в основном ЕС, который грозился ввести эмбарго, тем самым поднимая мировые цены на нефть и газ, но не вводил его. Поэтому Россия продавала много и дорого. Так будет продолжаться до конца года", — прогнозирует Кованда.

Эксперт подчеркнул, что российским энергетическим компаниям благоприятствовали и разногласия в Евросоюзе. При этом, отметил он, объявление о поэтапном отказе стран сообщества от импорта российской нефти привело к укреплению рубля.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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"Тихий ужас": в ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России
"Первая реакция рынка наводит на мысль, что для России и российских компаний ничего принципиально не изменится", — считает экономист.
На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.
В Москве отмечали, что эти меры прежде всего скажутся на самом Западе, вызвав рост цен на продукты и топливо. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Нефтяной фонтан - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 02:11
В США увидели выгоду России в европейском эмбарго на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияУкраинаЕвропаРоснефтьГазпромЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреЧехия
 
 
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