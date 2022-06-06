06:25 06.06.2022 (обновлено: 09:09 06.06.2022)
ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии
Экономист Кованда: нерешительность ЕС по эмбарго обеспечила "Газпрому" рекордные дивиденды
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нерешительность Евросоюза в вопросе введения эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от продажи энергоресурсов, написал в колонке для чешского издания iDNES.cz экономист Лукаш Кованда.
"Что-то не похоже, чтобы санкции и эмбарго им сейчас очень мешали. До сих пор получать высокую прибыль им помогал в основном ЕС, который грозился ввести эмбарго, тем самым поднимая мировые цены на нефть и газ, но не вводил его. Поэтому Россия продавала много и дорого. Так будет продолжаться до конца года", — прогнозирует Кованда.
Эксперт подчеркнул, что российским энергетическим компаниям благоприятствовали и разногласия в Евросоюзе. При этом, отметил он, объявление о поэтапном отказе стран сообщества от импорта российской нефти привело к укреплению рубля.
"Первая реакция рынка наводит на мысль, что для России и российских компаний ничего принципиально не изменится", — считает экономист.
На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.
В Москве отмечали, что эти меры прежде всего скажутся на самом Западе, вызвав рост цен на продукты и топливо. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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