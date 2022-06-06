https://ria.ru/20220606/gazprom-1793348610.html

ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии

ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии - РИА Новости, 06.06.2022

ЕС обеспечил "Газпрому" рекордные дивиденды за всю историю, заявили в Чехии

Нерешительность Евросоюза в вопросе введения эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от продажи энергоресурсов, написал в колонке для чешского... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T06:25

2022-06-06T06:25

2022-06-06T09:09

экономика

цены на нефть

россия

украина

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роснефть

газпром

евросоюз

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нерешительность Евросоюза в вопросе введения эмбарго на нефть и газ обеспечила России высокую прибыль от продажи энергоресурсов, написал в колонке для чешского издания iDNES.cz экономист Лукаш Кованда.По его словам, в этом году дивиденды "Роснефти" и "Газпрома" будут рекордными за всю историю.Эксперт подчеркнул, что российским энергетическим компаниям благоприятствовали и разногласия в Евросоюзе. При этом, отметил он, объявление о поэтапном отказе стран сообщества от импорта российской нефти привело к укреплению рубля."Первая реакция рынка наводит на мысль, что для России и российских компаний ничего принципиально не изменится", — считает экономист.На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.В Москве отмечали, что эти меры прежде всего скажутся на самом Западе, вызвав рост цен на продукты и топливо. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220604/neft-1793073351.html

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экономика, цены на нефть, россия, украина, европа, роснефть, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, чехия