https://ria.ru/20220606/gaz-1793369250.html
Поставки газа по "Северному потоку" снизились из-за плановых работ
Поставки газа по "Северному потоку" снизились из-за плановых работ - РИА Новости, 06.06.2022
Поставки газа по "Северному потоку" снизились из-за плановых работ
Объем транзита газа по "Северному потоку" уменьшился из-за плановых технических работ, свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:23
2022-06-06T09:23
2022-06-06T11:33
в мире
экономика
украина
европа
nord stream
оператор гтс украины
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783315642_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9ee670ebacd453af0930c57a2695acec.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Объем транзита газа по "Северному потоку" уменьшился из-за плановых технических работ, свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG.Так, с 3 по 17 июня пройдет регулярная внутренняя проверка морской трубопроводной системы, в результате чего частично ограничат мощность в точках входа в газопроводы Nel и Opal.В частности, 6 июня по "Северному потоку" планируется прокачать около 6,5 миллиона кубометров в час (157 миллионов кубов в целом). При этом 2 июня поставки составили семь миллионов кубов в час (около 170 миллионов в целом).Транзит через газотранспортную систему Украины сегодня, скорее всего, останется на уровне предыдущего дня, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка "Газпрома" на прокачку через единственно доступную для него ГИС "Суджа" составляет 40,08 миллиона кубометров (накануне — 40,4 миллиона).Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на 4 июня, они заполнены в среднем на 48,93 процента, а общий объем газа составляет примерно 51,9 миллиарда кубов.
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783315642_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d93e18e38b37d683d27629a089e0028c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, украина, европа, nord stream , оператор гтс украины, газпром, северный поток
09:23 06.06.2022 (обновлено: 11:33 06.06.2022)
Поставки газа по "Северному потоку" снизились из-за плановых работ
Оператор Nord Stream AG: поставки газа по "Северному потоку" снижены из-за плановых работ