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На ПМЭФ представят инициативы Совета Евразийского Женского Форума

На ПМЭФ представят инициативы Совета Евразийского Женского Форума - РИА Новости, 06.06.2022

На ПМЭФ представят инициативы Совета Евразийского Женского Форума

На полях юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума состоятся мероприятия Евразийского женского форума (ЕЖФ). Дискуссии по актуальным... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:39

2022-06-06T10:39

2022-06-06T10:39

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 июн – Фонд "Росконгресс". На полях юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума состоятся мероприятия Евразийского женского форума (ЕЖФ). Дискуссии по актуальным вопросам, презентации новых проектов и инициатив Совета Евразийского женского форума, паблик токи и интервью с женщинами-лидерами, подписание соглашений будут проходить на стенде ЕЖФ все дни форума.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума.Telegram:ВК:Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы