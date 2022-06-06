https://ria.ru/20220606/evropa-1793387924.html

"Это самоубийство". В Польше узнали, как США подставили Европу

"Это самоубийство". В Польше узнали, как США подставили Европу - РИА Новости, 06.06.2022

"Это самоубийство". В Польше узнали, как США подставили Европу

США стали командиром экономической войны против России, но расходы несет Европа, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:40

2022-06-06T10:40

2022-06-06T14:56

цены на нефть

александр новак

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. США стали командиром экономической войны против России, но расходы несет Европа, пишет польское издание Myśl Polska."США практически не несут затрат на экономическую войну с Россией. Проблема может заключаться в росте цен на топливо, так как для Вашингтона это крайне чувствительная тема. Но всегда можно свалить вину на Путина", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, американцы всегда считали экономические связи Европы с Россией вредными."Мы действительно жертвовали собой и подвергали убыткам собственные концерны. Но закрутить самому себе кран с нефтью и газом? Это уже самоубийство", — уверен он.При этом, полагают в Myśl Polska, европейские санкции уже исчерпали себя."Легко можно ввести ограничения против сфер, где роль России была минимальна, но совсем другое дело, когда доходит до энергетических вопросов", — заключил автор.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает постепенное введение нефтяного эмбарго.По словам вице-премьера России Александра Новака, от этих мер пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается отечественной нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793370117.html

россия

европа

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, александр новак, владимир путин, россия, европа, сша, евросоюз, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии