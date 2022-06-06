10:40 06.06.2022 (обновлено: 14:56 06.06.2022)
"Это самоубийство". В Польше узнали, как США подставили Европу
Myśl Polska: США ведут экономическую войну против России, жертвуя Европой
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. США стали командиром экономической войны против России, но расходы несет Европа, пишет польское издание Myśl Polska.
"США практически не несут затрат на экономическую войну с Россией. Проблема может заключаться в росте цен на топливо, так как для Вашингтона это крайне чувствительная тема. Но всегда можно свалить вину на Путина", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, американцы всегда считали экономические связи Европы с Россией вредными.
"Мы действительно жертвовали собой и подвергали убыткам собственные концерны. Но закрутить самому себе кран с нефтью и газом? Это уже самоубийство", — уверен он.
При этом, полагают в Myśl Polska, европейские санкции уже исчерпали себя.
"Легко можно ввести ограничения против сфер, где роль России была минимальна, но совсем другое дело, когда доходит до энергетических вопросов", — заключил автор.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает постепенное введение нефтяного эмбарго.
По словам вице-премьера России Александра Новака, от этих мер пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается отечественной нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.