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"Это самоубийство". В Польше узнали, как США подставили Европу - РИА Новости, 06.06.2022
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"Это самоубийство". В Польше узнали, как США подставили Европу
"Это самоубийство". В Польше узнали, как США подставили Европу - РИА Новости, 06.06.2022
"Это самоубийство". В Польше узнали, как США подставили Европу
США стали командиром экономической войны против России, но расходы несет Европа, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:40
2022-06-06T14:56
цены на нефть
александр новак
владимир путин
россия
европа
сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. США стали командиром экономической войны против России, но расходы несет Европа, пишет польское издание Myśl Polska."США практически не несут затрат на экономическую войну с Россией. Проблема может заключаться в росте цен на топливо, так как для Вашингтона это крайне чувствительная тема. Но всегда можно свалить вину на Путина", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, американцы всегда считали экономические связи Европы с Россией вредными."Мы действительно жертвовали собой и подвергали убыткам собственные концерны. Но закрутить самому себе кран с нефтью и газом? Это уже самоубийство", — уверен он.При этом, полагают в Myśl Polska, европейские санкции уже исчерпали себя."Легко можно ввести ограничения против сфер, где роль России была минимальна, но совсем другое дело, когда доходит до энергетических вопросов", — заключил автор.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает постепенное введение нефтяного эмбарго.По словам вице-премьера России Александра Новака, от этих мер пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается отечественной нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html
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цены на нефть, александр новак, владимир путин, россия, европа, сша, евросоюз, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:40 06.06.2022 (обновлено: 14:56 06.06.2022)
 
"Это самоубийство". В Польше узнали, как США подставили Европу

Myśl Polska: США ведут экономическую войну против России, жертвуя Европой

© AFP 2022 / Kenzo TribouillardФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. США стали командиром экономической войны против России, но расходы несет Европа, пишет польское издание Myśl Polska.
"США практически не несут затрат на экономическую войну с Россией. Проблема может заключаться в росте цен на топливо, так как для Вашингтона это крайне чувствительная тема. Но всегда можно свалить вину на Путина", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, американцы всегда считали экономические связи Европы с Россией вредными.
"Мы действительно жертвовали собой и подвергали убыткам собственные концерны. Но закрутить самому себе кран с нефтью и газом? Это уже самоубийство", — уверен он.
При этом, полагают в Myśl Polska, европейские санкции уже исчерпали себя.
"Легко можно ввести ограничения против сфер, где роль России была минимальна, но совсем другое дело, когда доходит до энергетических вопросов", — заключил автор.
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После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает постепенное введение нефтяного эмбарго.
По словам вице-премьера России Александра Новака, от этих мер пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается отечественной нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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